聽新聞
test
0:00 / 0:00

他長髮化妝升級美到「姐姐們認輸」 女網友：我們要檢討了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友大方公開自己的精緻妝容，美到讓一大批女生自嘆不如。 圖擷自爆廢公社二館
一名男網友大方公開自己的精緻妝容，美到讓一大批女生自嘆不如。 圖擷自爆廢公社二館

不少愛美女生上大學之前就開始學習化妝，在「韓系」打扮風格盛行下，連男生也會畫眉毛、眼線。不過，一名男網友大方公開自己的精緻妝容，美到讓一大批女生自嘆不如，他也附上自己第一次上妝的模樣，技巧真的神級提升。

該名男網友在「爆廢公社二館」發文表示，「小弟皮膚差所以平常會化妝修圖」，並附上自己第一次化妝長髮的照片，對比五年前生澀模樣，現今的他妝容功力強大，但他也好奇底子好的女生平常應該也會修圖，「有人拍照完全不修圖的嗎？」

女網友們見兩張照片大反差，紛紛驚嘆「我的天啊！自愧不如」、「我都懷疑我是女生嗎？」、「我們要檢討了」、「跪求易容術教學」，許多女生大讚「太美了現在」、「男生漂亮起來真的就沒女生的事情了」、「比給人意淫的巨乳照片香太多了」，甚至有男生大喊「我愛上男人了」。

也有眼尖的網友發現差異過大，疑似有整型，原PO直言「小弟做過山根鼻雕而已，但也消的差不多了」並解釋其他都是原廠。

一名男網友大方公開自己的精緻妝容，除了化妝技巧也有開修圖濾鏡。 圖擷自爆廢公社二館
一名男網友大方公開自己的精緻妝容，除了化妝技巧也有開修圖濾鏡。 圖擷自爆廢公社二館

相關新聞

他長髮化妝升級美到「姐姐們認輸」 女網友：我們要檢討了

不少愛美女生上大學之前就開始學習化妝，在「韓系」打扮風格盛行下，連男生也會畫眉毛、眼線。不過，一名男網友大方公開自己的精緻妝容，美到讓一大批女生自嘆不如...

蝦皮店到店狂設據點 內行破解「影響超商」迷思：很難拼贏

「蝦皮店到店」近期不斷廣設據點，在許多地方都能看見它的蹤影。其前期的主打活動是天天「0元免運」，吸引許多消費者參與，對此就有網友好奇，若蝦皮成功的將「物流」這塊吃下，「誰會受到最大的影響呢？」引起不少網友們討論。

網談《華燈初上》最愛角色 最多人選「這演員」讚演技炸裂

近期，最多人討論的台劇《華燈初上》第一季就引起許多討論，第二季的預告釋出後，也令不少粉絲們非常期待，紛紛開始猜測劇中的兇手是誰。對此，便有網友好奇的在網路上發文問「大家最喜歡華燈初上的誰？」引起許多網友們討論。

穿390元上衣+背帆布包 「竹科太太」學歷低被踢出群組

外界視竹科新貴妻子為貴婦，盛傳當地組織「竹科太太團」LINE群組，而一名女子因丈夫職業踏進該社交圈，卻遭鄙視學歷只有高中畢業，第一次參加聚餐就被踢出群組...

擺攤肉粽姨「超強行銷術」 全網直喊：銷售能力滿分

在寒冷的冬天，不少人會想吃上熱騰騰的食物取暖。日前便有一位網友分享，自己在某天結束假日值班，搭著客運準備回家的時候，突然想買點東西吃，但環顧了四周只看到一位用腳踏車載著保麗龍箱的阿姨不停的在叫賣，便想買顆肉粽墊墊肚子，沒想到這個阿姨卻超級會行銷，讓他一口氣帶回了六顆肉粽。

「我沒有要選台北市長」 謝祖武幽默揭原因：我不得不缺席

2022九合一大選已經悄悄開打，傳出綠營想徵召知名主持人謝震武當「刺客」選台北市長，曾被與謝震武搞混的藝人謝祖武15日也幽默拍片澄清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。