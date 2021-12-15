他長髮化妝升級美到「姐姐們認輸」 女網友：我們要檢討了

不少愛美女生上大學之前就開始學習化妝，在「韓系」打扮風格盛行下，連男生也會畫眉毛、眼線。不過，一名男網友大方公開自己的精緻妝容，美到讓一大批女生自嘆不如，他也附上自己第一次上妝的模樣，技巧真的神級提升。

該名男網友在「爆廢公社二館」發文表示，「小弟皮膚差所以平常會化妝修圖」，並附上自己第一次化妝長髮的照片，對比五年前生澀模樣，現今的他妝容功力強大，但他也好奇底子好的女生平常應該也會修圖，「有人拍照完全不修圖的嗎？」

女網友們見兩張照片大反差，紛紛驚嘆「我的天啊！自愧不如」、「我都懷疑我是女生嗎？」、「我們要檢討了」、「跪求易容術教學」，許多女生大讚「太美了現在」、「男生漂亮起來真的就沒女生的事情了」、「比給人意淫的巨乳照片香太多了」，甚至有男生大喊「我愛上男人了」。

也有眼尖的網友發現差異過大，疑似有整型，原PO直言「小弟做過山根鼻雕而已，但也消的差不多了」並解釋其他都是原廠。