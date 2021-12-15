「我沒有要選台北市長」 謝祖武幽默揭原因：我不得不缺席

2022九合一大選已經悄悄開打，傳出綠營想徵召知名主持人謝震武當「刺客」選台北市長，曾被與謝震武搞混的藝人謝祖武15日也幽默拍片澄清，「我沒有要選台北市長」，讓許多網友笑翻。

由於謝震武2019年曾在政論節目大罵前高雄市長韓國瑜，引起部分網友不滿，紛紛臉書留言出征，但卻搞錯對象，跑到藝人謝祖武的臉書洗版，還讓謝祖武發文澄清「我是鮮師，不是律師」。

近日謝震武又被傳要代表綠營選台北市長，但本人受訪表示，他的身分就是律師和節目主持人，表明不會參選。

曾被網友搞錯人出征臉書的謝祖武15日也拍片幽默表示，最近變得比較熱鬧，但他要向大家鄭重宣布，沒有要選台北市長，「最重要的原因是我住在新北市！」，並搞笑地說，「關於這件對不起，我不得不缺席」。

貼文一出，許多網友紛紛留言，「震武、祖武傻傻分不清楚」、「像這樣的要求，讓我苦惱，總一個人又哭又笑」、「從老師當到律師再當到市長的經歷真的很勵志」、「我以為最重要的原因是『我不是謝震武』」、「律師這是明智的選擇，政治是條不歸路」、「笑死，好可愛」。