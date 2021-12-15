擺攤肉粽姨「超強行銷術」 全網直喊：銷售能力滿分

在寒冷的冬天，不少人會想吃上熱騰騰的食物取暖。日前便有一位網友分享，自己在某天結束假日值班，搭著客運準備回家的時候，突然想買點東西吃，但環顧了四周只看到一位用腳踏車載著保麗龍箱的阿姨不停的在叫賣，便想買顆肉粽墊墊肚子，沒想到這個阿姨卻超級會行銷，讓他一口氣帶回了六顆肉粽。

原PO在臉書社團《爆怨公社》上發文分享，自己當下原本只想買一顆肉粽，但一開始阿姨卻「假裝」聽成四顆，且快速的已經將四顆粽子包裝好裝袋，正當原PO準備糾正阿姨時，對方卻直接遞給他已經裝好四顆粽子的大袋子，更補充「5顆送一顆喔！不然妳買6顆阿姨算妳200元就好！」

還等不到原PO反應過來，阿姨又把兩顆粽子塞入袋子裡。「買，怎麼不買？我一向覺得我就是個沒吃飯就沒脾氣的人，買！」原PO表示，自己雖然本來只想買顆粽子吃，最後卻帶了6顆回家，且回家發現這粽子確實好吃。

此文一出，便有許多網友稱讚阿姨的銷售能力真的很強，紛紛表示，「讓我懷念起台北粽」、「這銷售能力滿分！」、「阿姨示範了什麼叫裝瘋賣傻」、「我覺得她超會行銷的！」、「我還沒吃飯…看到這個更餓了」、「阿姨算數好快，我都算不出來」。