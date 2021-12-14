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「一群熟臉拚演技」陸網翻牆追華燈初上狂讚 曝這橋段是唯一敗筆

聯合新聞網 / 綜合報導
林心如(右)、楊謹華在「華燈初上」中演出酒店媽媽桑。圖／Netflix、百聿數碼提供
林心如(右)、楊謹華在「華燈初上」中演出酒店媽媽桑。圖／Netflix、百聿數碼提供

Netflix台劇《華燈初上》第一季引發追劇熱潮，該劇的華麗卡司以及充滿迷團的劇情皆讓人目不轉睛，許多大陸網友紛紛翻牆追劇，在豆瓣開出8.1高分，有網友更不諱言直出，「一眾熟臉拚演技的場景是大陸不曾有的」，但有一個橋段是敗筆。

《華燈》第一季開播後創下好評，由林心如、楊謹華飾演的日式酒店媽媽桑，和一群酒店小姐、周圍男人展開一段愛恨情仇的故事。尤其劇情中藏有一宗「紅鞋女屍案」，讓許多網友都在追問兇手是誰，甚至還有人扮演柯南追查真兇。

《華燈》上線後在大陸豆瓣網站開出8.1高分，許多網友直言，在流量明星當道的大陸戲劇劇圈中，很難找到如同《華燈》一樣有一群熟臉拚演技的場景，也稱讚台灣真的有「認真關注女性議題」，《華燈》故事看似是懸疑劇，其實故事核心還是探討女性的貧困、成長和互相羈絆。

大陸網友還點名林心如回台灣當製片人拍戲是對的，「內地限制真太多了」，也笑稱林心如不愧是個顏控，演員都有「長相保障」，希望大陸可以多一些像她這樣的製片人，別整天心安理得躺在爛劇上數錢。

但有網友認為林心如、楊謹華和鳳小岳的「三角戀」是敗筆，「在2021年看來，兩女爭一夫的戲碼已經太老套了」、「好看是好看，故事裡面最無聊的就是蘇和蘿絲搶男人」、「三角戀真的巨無聊」，但也有網友認為三角戀是推動劇情的要素之一，無需過於苛刻。

華燈初上

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