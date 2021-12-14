危險！女嬰單腳撐住快跌倒 媽不救先拍照po文挨轟

不少父母都喜歡在網上分享小孩的一舉一動，希望記錄小朋友成長點滴，惟近日1名日本媽媽上傳1張女兒在廚房快將跌倒的照片，隨即被網民炮轟不但沒有先救女兒，反而拿出手機拍照，導致日媽要將Twitter賬戶刪除。

日本網民「mmikuji」於本月初在Twitter分享照片，只見年幼的女童身處廚房，露出大哭的表情，雙手緊握着鋅盆邊緣，左腳懸空，右腳則僅僅碰到腳踏用的椅子，看來是苦苦支撐着，快將要跌倒了。

相片隨即被瘋傳，有人讚好分享，指媽媽及時留位有趣的瞬間，但更多人留言炮轟，直斥日媽眼見女兒將要摔倒地上，沒有立即拯救，反而選擇先拍照，並在帖文中描述「如果你突然聽到小孩尖叫聲，就是這樣」。帖文很快便引來大批網民熱議，許多人批評媽媽不顧女兒的安全仍要拍照po文「騙讚」，「都這麼危險的時候了，媽媽竟然還在拍照？」、「我覺得這媽媽好可怕」、「Like數比女兒重要嗎？」，有人夫看後則大嚇一跳，留言狠斥「我老婆要是拍這種照片我一定跟她斷絕來往」。

日媽其後解釋，認為沒有小孩的人才會批評她的行為，如果身為家長的話，應可理解她想記錄孩子生活實況的心情。然而由照片掀起網民猛烈抨擊，該賬戶目前已經關閉。

在網民留言炮轟下，涉事賬戶已經被關閉。 圖擷自 twitter@mmikuji

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文章授權轉載自《香港01》