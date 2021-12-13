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網分析八方雲集「3大優點」 內行人推這道隱藏美食

聯合新聞網 / 綜合報導
八方雲集分店眾多。圖／聯合報系資料照片
八方雲集分店眾多。圖／聯合報系資料照片

鍋貼、水餃專賣店八方雲集分店眾多，是不少人的愛店之一，但有網友不解，認為八方雲集餐點沒有非常好吃。其他網友分析，八方雲集受歡迎主因就是到處都有方便吃、食物不難吃、沒有對手，還有人指出「紹辣乾麵」才是隱藏美食。

有網友在PTT發文詢問，「常常看到大家都去吃八方雲集，工作的時候，同事也很愛點，但不就是鍋貼水餃而已嗎？我吃過幾次，覺得還好而已」，直呼「八方雲集好吃在哪？」

其他網友則留言「懶得找餐廳時算方便」、「就方便而已」、「到處都有很方便」、「能入口、不難吃」、「基本盤啊，起碼標準以上」、「也不難吃吧，到處都有很方便」、「方便便宜有個地方能坐下吃飽」、「午餐方便不難吃就好，誰在乎要多好吃」、「鍋貼水餃幾乎贏所有平價店」、「不然你想得出來比他好的類似店嗎？」

還有人推薦隱藏美食，留言「乾麵、排骨湯都不錯」、「辣乾麵真的好吃」、「之前看留言買了乾麵吃，還不錯」、「我覺得乾麵不錯耶」、「水餃不錯，乾麵意外好吃」、「推八方的紹辣乾麵，被推過一次從此愛上」、「乾麵跟酸辣湯」。

PTT 小吃

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