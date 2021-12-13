快訊

龍捲風完美夾殺？肯塔基蠟燭工廠的死亡陷阱與奇蹟

獨／撐了22年！「丹丹漢堡」漲2～5元　3套餐反變便宜

他秀單期卡費破21萬嘆「活著是奇蹟」 意外釣出一堆人生勝利組

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出信用卡帳單，意外釣出一堆人生勝利組。示意圖／Ingimage
網友貼出信用卡帳單，意外釣出一堆人生勝利組。示意圖／Ingimage

每人每月開銷大不相同，有網友貼出信用卡帳單，應繳金額高達21萬元，他直呼「我能活著算一種奇蹟」。想不到留言釣出一大票「人生勝利組」，還有網友為了「安撫女友」，一口氣在百貨公司刷了20萬元。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文表示「我能活著算一種奇蹟」，他貼出信用卡帳單，帳單顯示「本期應繳金額為21萬1623元」，他表示，「秀一下大家的繳費金額」。

不少「人生勝利組」網友都貼出卡費帳單，許多網友的應繳金額都介於7到20萬元，甚至還有167萬、123萬、112萬的帳單，其中一人曬出的帳單中，有一筆在高雄漢神百貨消費20萬的費用，面對其他人詢問「刷什麼？」他則表示「給女友穩定情緒的費用」。

其他網友紛紛留言「誰說台灣經濟不景氣，主計處的平均薪資果然沒錯」、「我卡只能刷5萬」、「謝謝你們創造台灣經濟奇蹟」、「貧窮限制了我們想像」、「不知道能不能在這裡認到乾爹」、「這樓的都土豪喔」。發文網友也直呼「各位都好猛，漢神刷20萬、密室逃脫刷20萬是什麼狀況」。

爆廢公社

延伸閱讀

買房發現廚房少「這格局」缺點爆多 網曝2關鍵勸別買

飯店浴室出現「服務鈴」？ 網友曝真實功能：超方便

開箱影片／安卓界的Apple Watch！ TicWatch Pro 3 GPS神奇雙層螢幕增加續航力

哈士奇全身浮在半空中 謎之姿勢笑翻網友「像被幽浮抓走」

相關新聞

他秀單期卡費破21萬嘆「活著是奇蹟」 意外釣出一堆人生勝利組

每人每月開銷大不相同，有網友貼出信用卡帳單，應繳金額竟高達21萬元，他直呼「我能活著算一種奇蹟」。想不到留言釣出一大票「人生勝利組」，還有網友為了「安撫女友」，一口氣在百貨公司刷了20萬元。

他問「華燈初上」神在哪？ 鄉民一面倒點名「他」：演技超強

熱門夯劇《華燈初上》播出後，迅速登上台灣Netflix排行榜冠軍，劇情以1988年台北林森北路條通文化為背景，講述歡場女子的愛恨情仇，掀起全台追劇熱潮。然而，就有網友疑惑「《華燈初上》神在哪？」貼文引發大批鄉民熱議。

他問哪款洋芋片最頂？ 網友「這款」愛到一次買6包

酥脆口感、多層次風味的洋芋片是民眾喜愛的零食，在眾多的口味中，哪款洋芋片是網友心目中的「首選」呢？日前就有網友發問「最好吃的洋芋片是哪款」，有人認為是波卡、波的多、樂事。

洗太乾淨變透明！車身「隱形」照片曝 網愣：看不出來

許多人都相當保護車子，定期為愛車進行清潔和保養，把車身洗得閃閃發亮。而有網友就分享一張車子經過清洗後，竟直接變成「透明隱形」的照片，神奇畫面引起網友熱議。

早餐我請你！鮮肉晨跑突被40歲阿姨搭訕 1句話凍結氣氛

不想努力了嗎？日前有男網友在住家附近公園晨跑時，突然被一名40多歲阿姨「搭訕」，對方一路上緊緊跟隨他...

他初嚐外型獨特蔬菜直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

多吃蔬菜有益身體健康，而每一種菜都有其營養價值，常見的如地瓜葉、高麗菜、空心菜、花椰菜等，料理方式也大不相同。一名網友在臉書PO出一張照片，只見桌上的菜外型相當獨特，他說味道很不錯，但不知道這是什麼菜，於是上網尋求答案，許多內行人一看秒懂這是相當美味的「翼豆」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。