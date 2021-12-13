他秀單期卡費破21萬嘆「活著是奇蹟」 意外釣出一堆人生勝利組

每人每月開銷大不相同，有網友貼出信用卡帳單，應繳金額高達21萬元，他直呼「我能活著算一種奇蹟」。想不到留言釣出一大票「人生勝利組」，還有網友為了「安撫女友」，一口氣在百貨公司刷了20萬元。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文表示「我能活著算一種奇蹟」，他貼出信用卡帳單，帳單顯示「本期應繳金額為21萬1623元」，他表示，「秀一下大家的繳費金額」。

不少「人生勝利組」網友都貼出卡費帳單，許多網友的應繳金額都介於7到20萬元，甚至還有167萬、123萬、112萬的帳單，其中一人曬出的帳單中，有一筆在高雄漢神百貨消費20萬的費用，面對其他人詢問「刷什麼？」他則表示「給女友穩定情緒的費用」。

其他網友紛紛留言「誰說台灣經濟不景氣，主計處的平均薪資果然沒錯」、「我卡只能刷5萬」、「謝謝你們創造台灣經濟奇蹟」、「貧窮限制了我們想像」、「不知道能不能在這裡認到乾爹」、「這樓的都土豪喔」。發文網友也直呼「各位都好猛，漢神刷20萬、密室逃脫刷20萬是什麼狀況」。