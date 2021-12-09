早餐我請你！鮮肉晨跑突被40歲阿姨搭訕 1句話凍結氣氛

不想努力了嗎？日前有男網友在住家附近公園晨跑時，突然被一名40多歲阿姨「搭訕」，對方一路上緊緊跟隨他，還想約一起吃早餐，對話內容讓許多網友笑翻。

一名網友在Dcard發文表示，為了準備明天馬拉松賽事，最近他養成早上晨跑的習慣，沒想到有一天戴著墨鏡、口罩跑步時，竟被阿姨搭訕。

原PO說道，這名阿姨先來搭話說「年輕人願意來跑步，真健康啊！」他驚覺不妙，點點頭加快腳步想溜走，可是阿姨也一起加快腳步緊隨。

後來他忍無可忍，停下腳步問對方找他是否有事，阿姨欲言又止說「你蠻帥的，要不要跟我一起出去吃個早餐？」原PO一聽皺眉困惑地說「阿姨，我戴著墨鏡跟口罩，這樣您也看的出來我長怎樣？」但阿姨不死心追問「感覺就很帥，要不你拿下墨鏡給我看看，我請你！」原PO連忙拒絕，快步離開。

貼文一出讓許多網友笑翻，紛紛調侃原PO，「你搞不好錯過下半輩子不用努力的機會」、「年少不知阿姨好」、「你在哪裡練跑？阿姨交給我」。但也有人幽默回應，「可能在找女婿吧」、「說不定阿姨還有小女兒」、「他說不定是想介紹女兒給你認識啊，我表姐就是在公園跑步被他未來的公公相中」。