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他拍麥當勞漢堡製作過程影片 卻遭網友一致砲轟「太小氣了」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友公開麥當勞漢堡的製作過程，但卻因為酸黃瓜放太少遭到吐槽。圖擷取自抖音
網友公開麥當勞漢堡的製作過程，但卻因為酸黃瓜放太少遭到吐槽。圖擷取自抖音

麥當勞是世界無人不知、無人不曉的速食連鎖餐飲業者。或許有人曾經好奇，麥當勞漢堡的製作過程是什麼。而最近就有一位外國網友，在社群平台上分享了一段漢堡製作影片，沒想到發佈之後，某件事情卻被許多網友一致吐槽。

根據日本媒體「FRONTROW」報導，外國網友「zaezae1098」最近在抖音平台上分享一段影片，主題是「如何在麥當勞製作漢堡」。只見她在短短不到20秒的影片中，拿出漢堡麵包擠上醬汁，灑上一些洋蔥與酸黃瓜等等，再蓋上肉餅，最後包裝出餐。

@zaezae1098

Hamburger 🤷🏻‍♂️ ##mcdonalds ##howitworks ##fypシ ##mcdonaldssecrets ##blowthisup ##TalkCurlyToMe ##hamburger

♬ original sound - Isaiah

不過在這個過程中，有網友卻發現在添加酸黃瓜等配料時，加起來的份量非常稀薄，只有隨便抓一小搓灑上去而已，因此在影片發出後，遭到不少回應的吐槽。

許多網友紛紛表示「好歹酸黃瓜多加一點啊大哥」、「菜少得可憐啊」、「這麼一點根本不夠啊」、「小氣鬼」、「原來不是只有我覺得酸黃瓜太少了」、「漢堡王表示」、「這是我看過最讓人失望的東西」、「這就是為什麼我不喜歡麥當勞」、「所以我都點炸雞、奶昔跟薯條」、「沒有人要吐槽那個肉餅的抽屜嗎」。

麥當勞 漢堡 薯條 日本

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