最惱人的錯字？他點「最易錯的五大字」喊：看了都很無奈
不少人在聊天時，難免都會有打錯字的時候，但卻有某些錯字讓人看得相當生氣，對此便有一名網友精闢點出「這五個錯字」最讓人惱火，引起不少有想同想法的人紛紛留言回覆。
原PO在Dcard上以「哪些錯字最讓人惱火」為題分享，每個人都會有打錯字的時候，但有些錯字打了，真的會一肚子火的那種。他分享道，這些錯字分別是「因（應）該」、「再在不分」、「以（已）經」、「蒸（真）的」及「隊（對）不隊（對）」，這五種的錯字是他最不能忍受的。
此文一出，便有許多網友紛紛留言表示，「在再真的被他們玩到快忘記正確的用法了」、「因該真的氣到發瘋==…」、「每次都懷疑錯這些字的人是不是國小沒畢業」、「因該真的是很讓人崩潰！」
更有網友點出其他常被人打錯的字，紛紛表示，「的得、券卷、應因、在再……看了都很無奈」、「的得地，不分」、「看到『盡然』這2個字真的會牙起來，竟然竟然竟然，到底有多難？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言