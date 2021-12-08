最惱人的錯字？他點「最易錯的五大字」喊：看了都很無奈

不少人在聊天時，難免都會有打錯字的時候，但卻有某些錯字讓人看得相當生氣，對此便有一名網友精闢點出「這五個錯字」最讓人惱火，引起不少有想同想法的人紛紛留言回覆。

原PO在Dcard上以「哪些錯字最讓人惱火」為題分享，每個人都會有打錯字的時候，但有些錯字打了，真的會一肚子火的那種。他分享道，這些錯字分別是「因（應）該」、「再在不分」、「以（已）經」、「蒸（真）的」及「隊（對）不隊（對）」，這五種的錯字是他最不能忍受的。

此文一出，便有許多網友紛紛留言表示，「在再真的被他們玩到快忘記正確的用法了」、「因該真的氣到發瘋==…」、「每次都懷疑錯這些字的人是不是國小沒畢業」、「因該真的是很讓人崩潰！」

更有網友點出其他常被人打錯的字，紛紛表示，「的得、券卷、應因、在再……看了都很無奈」、「的得地，不分」、「看到『盡然』這2個字真的會牙起來，竟然竟然竟然，到底有多難？」