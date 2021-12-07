許願嫁給八家將！法國妹來台遇到真愛 「4年後成高雄媳婦」

YouTuber頻道「不要鬧工作室」時常會訪問一些外國人，暢談他們對於台灣某些社會議題的看法，近日頻道訪問到一名法國女子Lily，她表示多年前來台灣迷上「八家將文化」，甚至「想嫁給八家將」，最後因為在台北捷運的一場搭訕，成為台灣媳婦，影片一出引發討論。

法國正妹Lily興奮地說，很喜歡台灣「八家將文化」，4年前去高雄時曾見識過八家將，當下只覺得很震撼，無論八家將的服裝、化妝和音樂，都讓她相當著迷，原來台灣不是只有台北101大樓，八家將也非常具有台灣特色。

談起為何認識到八家將，Lily透露起緣於一場「搭訕」，多年前她和金髮朋友在北捷遇到一位男生，男生時不時瞄著她們，後來Lily的朋友先下車，男生也抓緊機會，跑來要了Lily的聯絡方式，「我們用手機聊了一個禮拜，他約我去餐廳吃飯」。

Lily透露，她原本答應赴約後來卻反悔，決定邀請男生來她家，兩人開始約會後成為情侶，「他完全改變了我對台灣男生的刻板印象」。後來兩人穩定交往幾年後，Lily和男生一起搬回他的高雄老家。

Lily接著說道，這是一個很棒的決定，讓她有機會認識南台灣，更見識到八家將的文化，Lily笑稱，「遺憾的是老公不是八家將，但是他先跟我求婚」。最後Lily與男生結婚，成為正港高雄媳婦。

影片一出，許多網友紛紛留言，「Lily真的好美有氣質」、「LIly老公救了世界才能娶到Lily，我錯了，他應該是拯救了整個宇宙」、「高雄又多了一位氣質媳婦！」、「歡迎妳來到台灣，一起讓台灣更多元化」。