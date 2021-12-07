快訊

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有綠光？新郎在新娘背後「緊牽岳母」 真相曝光讓本尊氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友在婚禮現場拍到新郎背著新娘，牽起一名女賓的手，這張照片引發熱議。事後網友趕緊出來澄清，這只是拍出來博君一笑的，希望網友不要太過認真。圖翻攝自「爆廢公社公開版」
一名男網友在婚禮現場拍到新郎背著新娘，牽起一名女賓的手，這張照片引發熱議。事後網友趕緊出來澄清，這只是拍出來博君一笑的，希望網友不要太過認真。圖翻攝自「爆廢公社公開版」

是不是看到不該看的？近日網路上瘋傳一張照片，畫面中一對新人在送客，新郎卻背著站在中間的新娘，偷偷牽起另一名女賓客的手，讓目擊民眾看傻眼，直呼「這訊息量有點大，我現在是不是應該要去把新娘牽走？」

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，一對新人舉辦完婚禮後，在場外和賓客們拍照，此時新郎和一名穿著點點裝的女賓客，站在新娘的一左一右，兩人不顧是否為公開場合，竟在新娘背後牽起手來。這一幕恰好被上完廁所的男網友撞見，「好像看到了什麼不該看的，這訊息量有點大，我現在是不是應該要去把新娘牽走？」

照片一出引發熱烈討論，許多網友紛紛留言，「三人行，必有偷吃」、「閨蜜現在歸ME了」、「新娘背後一道綠光」。不過也有人認為穿點點裝的女賓客是「岳母」，「背影好像是岳母等級」、「說不定是媽媽啊，有啥好大驚小怪」、「其實那是岳母...」。

可能是討論串過於熱烈又認真，發文的男網友出面澄清，這張照是跟新郎、新娘討論特意拍出來博君一笑的，並非許多網友認為的「出軌照」，而穿點點裝的女賓客也不是長輩級人物，「人家是個大正妹」、「她要哭死了，一堆人說是岳母」。

爆廢公社 婚禮 出軌

延伸閱讀

飯店房間多1特殊床引網猜測「修行打坐用？」 內行解答用途

相關新聞

屏東這家中藥房「2字招牌」戳中千人笑點 網：醫生一定很淘氣

若打算自行開業做生意，取一個好的品牌名稱不僅可以讓人過目不忘，也會使消費者在第一時間對店家留下深刻印象。一名網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片，寫道「裝什麼可愛」，只見一家中藥房的綠色招牌上，寫著斗大的「鼻藥」兩字，因為念起來的諧音很像「不要」，瞬間笑翻3千多名網友。

許願嫁給八家將！法國妹來台遇到真愛 「4年後成高雄媳婦」

YouTuber頻道「不要鬧工作室」時常會訪問一些外國人，暢談他們對於台灣某些社會議題的看法，近日頻道訪問到一名法國女子Lily，她表示多年前來台灣迷上「八家將文化」...

有綠光？新郎在新娘背後「緊牽岳母」 真相曝光讓本尊氣炸

近日網路上瘋傳一張照片，畫面中一對新人在送客，新郎卻背著站在中間的新娘，偷偷牽起另一名女賓客的手，讓目擊民眾看傻眼...

買禮物發票爽中5000元 女友事後1要求網狂勸放生

中發票本應是開心的事，一名男網友抱怨，買禮物送女友，結果禮物的發票幸運中了5000元的獎金，沒想到女友竟認為禮物是買給她的，發票中獎的錢也要歸她，兩人為此鬧得不愉快，男網友相當無奈，因此發文詢問該如何處理這筆獎金？

阿堂鹹粥刪漲價文再Po文「何苦呢」 網友氣炸：乾脆漲到500

近來原物料上漲，不少店家紛紛「漲聲響起」。台南名店小吃「阿堂鹹粥」因上月Po出魚皮鹹粥、魚肚鹹粥由180元漲至200元的消息，遭網友罵翻而又悄悄刪除該則貼文。沒想到阿堂鹹粥的小編6日再度貼文並附上「白眼貼圖」表示「您的堅持卻換來罵聲，何苦呢？」又引燃網友怒火，大罵店家「出事就都推小編好了。」

夜市不紅了？他點出「走下坡理由」 有人嘆：價值只剩下它

擁有「美食王國」稱號的台灣，最著名的就是各式各樣的小吃及美食，其中夜市文化更是許多外國旅客必來朝聖的景點之一。但日前便有網友好奇發文詢問「全台最糟糕的夜市在哪？」因而引來一名網友專業分析台灣夜市近年來走下坡的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。