有綠光？新郎在新娘背後「緊牽岳母」 真相曝光讓本尊氣炸

是不是看到不該看的？近日網路上瘋傳一張照片，畫面中一對新人在送客，新郎卻背著站在中間的新娘，偷偷牽起另一名女賓客的手，讓目擊民眾看傻眼，直呼「這訊息量有點大，我現在是不是應該要去把新娘牽走？」

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，一對新人舉辦完婚禮後，在場外和賓客們拍照，此時新郎和一名穿著點點裝的女賓客，站在新娘的一左一右，兩人不顧是否為公開場合，竟在新娘背後牽起手來。這一幕恰好被上完廁所的男網友撞見，「好像看到了什麼不該看的，這訊息量有點大，我現在是不是應該要去把新娘牽走？」

照片一出引發熱烈討論，許多網友紛紛留言，「三人行，必有偷吃」、「閨蜜現在歸ME了」、「新娘背後一道綠光」。不過也有人認為穿點點裝的女賓客是「岳母」，「背影好像是岳母等級」、「說不定是媽媽啊，有啥好大驚小怪」、「其實那是岳母...」。

可能是討論串過於熱烈又認真，發文的男網友出面澄清，這張照是跟新郎、新娘討論特意拍出來博君一笑的，並非許多網友認為的「出軌照」，而穿點點裝的女賓客也不是長輩級人物，「人家是個大正妹」、「她要哭死了，一堆人說是岳母」。