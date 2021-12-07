買禮物發票爽中5000元 女友事後1要求網狂勸放生

中發票本應是開心的事，一名男網友抱怨，買禮物送女友，結果禮物的發票幸運中了5000元的獎金，沒想到女友竟認為禮物是買給她的，發票中獎的錢也要歸她，兩人為此鬧得不愉快，男網友相當無奈，因此發文詢問該如何處理這筆獎金？

一位網友在《Dcard》上以「發票中獎但女友居然暴怒了...」為題PO文，提到日前跟女友去台中玩，買了一雙靴子送她，正好碰到台中購物節，登錄發票可以抽獎金，當下想說試抽看看，想不到幸運中了5000元，他開心地直呼「等於買靴子的錢免費，還有現金可以拿」。

女友得知後向原PO表示「這是買我的禮物，發票中獎的錢應該可以給我吧？」他原先以為女友是在開玩笑，後來發現她是認真想要5000元，還說「反正這是買我的東西就應該給我啊」，他認為女友的態度真的很差，「如果撒嬌一下我有可能會答應，但一副好像我給她是應該的」。

原PO坦言他平時都很大方，但這次實在沒辦法接受女友的態度，只好上網詢問網友「獎金是一人一半、都給她、還是自己全拿？」

貼文曝光後，不少人紛紛留言「誰買的商品中獎獎金就是誰的啊」、「這什麼奇葩邏輯」、「她若是這樣講，我就不會願意分享了」、「你乾脆禮物收回好了」、「真的愛你的女友，會替你中獎高興」、「公主病的味道」、「勸你放生」。也有人認為「正常狀況，我會把錢一同用於雙方出遊」、「中過4000元也是當共同旅遊金」、「一起吃頓飯就好了啊」、「只覺得好羨慕你中獎喔，我80幾張都沒中」。