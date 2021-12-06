教召都市傳說！退伍十年老鳥「這動作」秒中：不要鐵齒

國防部2022年將試行14天教育召集新制，從原先的「2年1訓」更改為「1年1召、訓期14天」，預計有逾1.5萬人受徵召，首批預計在明年2、3月實施，而系統自本月1日起已開放，民眾可至「後備軍人網路服務台」查詢。然而，此消息一曝光便引起網友哀鴻遍野，更有位已經退伍十年的老鳥分享，自己做了「這動作」後馬上中獎，讓不少網友們紛紛感嘆「原來都市傳說都是真的」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文分享，並強調「沒事不要去查。會中獎的…重點是退伍滿10年了耶！」還順帶貼出自己上網查詢畫面，以此證明。

此文一出，便有許多網友紛紛表示自己也親身驗證過這都市傳說，「我相信都市傳說不要去查就沒事了，退伍13年只點召過一天而已！而且還在我家附近！騎車就到了！」、「沒查沒事，一查就有事？」、「傳說是真的，沒查沒事，查了中獎率變高」、「好奇心會讓你教召」。

但也有許多網友反駁，「怎麼查都沒中的路過……」、「查過了，沒中，101年退的」、「我每年都查，每年都不用」、「我昨天查沒中，難過中」、「好難過！查了還是沒中」。