氣溫不到20度他喊「高雄人太難了」 買電暖扇取暖被笑翻

近日冷氣團接連來襲，氣溫不斷創新低，不只北台灣受影響，連中南部溫度降幅也相當有感。有一名網友表示，氣溫已經低於20度，「身為高雄人的我來說太難了」，他只好購入電暖扇取暖。其他網友笑稱「誇張了吧，高雄一堆還在短袖短褲」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張電暖扇的照片，並表示，「抱歉了，我需要這個酷東西，氣溫已經低於20度了，身為高雄人的我來說太難了」。

其他網友紛紛留言「我家還在每天跟冷氣一起對抗酷熱的體質」、「我是還開著電扇的屏東鄉親」、「有時候還要開冷氣」、「我晚上出門還穿短袖短褲」、「我高雄睡覺還開電風扇」、「我兒子剛才吹冷氣」、「身為南部人在中部這天氣會很想死」、「這樣人家會以為咱高雄人都很弱」。