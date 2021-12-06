永遠一缺三！ 好市多神仙工作曝：麻將阿姨沒休息過
春節假期將至，不少人喜歡在過年期間與親朋好友打麻將小賭怡情，美式大賣場也有販售麻將組合。有網友貼出「好市多東方不敗阿姨」的照片，並指出，該名員工的工作就是「打麻將」，每次都一缺三，但從沒休息過，此職位很適合愛打牌的朋友擔任。
有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在內湖好市多逛街時，遇到販售電動麻將桌的「東方不敗阿姨」，她說，她每天就是負責在那裡打麻將，每次都是一缺三，但從來沒有休息過，因為一組打完下一組又來了，該網友笑稱「這工作很適合喜歡打牌又不愛賭錢的朋友」。
其他網友紛紛留言「哇！這個職務好耶」、「我可以兼職嗎」、「我每天送我阿嬤去打好了」、「打到餓了還可以去試吃」、「可以讓人打了又打、打了又打的嗎？」、「我也好想去打哦」。
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