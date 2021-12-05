丹丹漢堡哪樣餐點必點？ 網友狂推「這一樣」：別家吃不到

丹丹漢堡是南部熱門的速食連鎖店，餐點有香酥米糕、麵線羹、瘦肉粥等鹹食，是北部速食店吃不到的獨特料理，搭配上香脆的炸雞、薯條，不只成為當地人愛吃的餐廳，連外地人到南部，都會特別去吃丹丹漢堡。近日就有一名網友好奇，吃丹丹漢堡「哪一樣」是必點美食？

一名網友在PTT發問「丹丹漢堡該怎麼點」，指出自己在店裡面了，仍不知道該從何點起，希望網友能推薦他「必點美食」。對此，許多在地網友推薦他「必點香酥米糕」，強調「米糕一定要加點，其他地方吃不到」，還推薦獨家吃法「9號餐+米糕」、「5號+米糕」、「9號米糕加熱狗」。

不只米糕受歡迎，「雞腿堡」也在推薦名單，網友直呼「雞腿堡全台最好吃沒有之一」、「點辣雞漢堡跟羹麵」、「雞腿堡爆好吃」，還有人建議他「全部點來吃看看」。