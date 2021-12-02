啥意思？徵才看板寫「不要散仙」他看攏嘸 內行秒懂曝正解
不少店家為徵得適合人才，會依據需求開出基本條件，對此，就有網友發現一間早餐店的徵才看板上寫著「不要散仙」，讓他好奇發問「散仙是什麼意思？」掀起網友熱烈討論。
該名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一張早餐店徵人啟事的照片，只見上面條件寫道「早睡早起、有責任心、不要散仙、男女不拘、愛錢」。
徵才條件一目了然，不過其中「不要散仙」讓原PO感到十分疑惑，因此不禁發文詢問「講真的，有人知道散仙是什麼意思嗎？」
貼文一出，立刻引發網友熱議，紛紛留言回應「懶散=散仙」、「漫不經心的意思」、「散仙是代表這個人忘東忘西，看起來做事不積極，所以老人家常常會比喻說你這個人看起來怎麼散仙散仙不可靠」、「就是懶散，愛做不做 ，做事情兩光兩光」、「就是散漫、心不在焉的台語用法」。
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