啥意思？徵才看板寫「不要散仙」他看攏嘸 內行秒懂曝正解

聖誕節即將到來，許多公司會舉辦「交換禮物」活動，活絡部門氣氛。日前有網友指出，他們公司交換禮物的金額設定在500元左右，他因為聖誕花圈的材料還有剩，猶豫是否該「自製聖誕禮物」送同事，好奇問大家收到類似禮物的感想。此文一出，引發網友正反兩極評論，有人秒答「不會開心」，也有人認為「很厲害，收到會開心」，最後，許多人建議他「送禮以實用性」最重要。

2021-12-02 18:08