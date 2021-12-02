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玩交換禮物想送自製聖誕花圈 網冷回：這禮物很看人

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發文詢問「收到自製交換禮物，大家會開心嗎？」引出正反兩方看法。示意圖／ingimage
網友發文詢問「收到自製交換禮物，大家會開心嗎？」引出正反兩方看法。示意圖／ingimage

聖誕節即將到來，許多公司會舉辦「交換禮物」活動，活絡部門氣氛。日前有網友指出，他們公司交換禮物的金額設定在500元左右，他因為聖誕花圈的材料還有剩，猶豫是否該「自製聖誕禮物」送同事，好奇問大家如收到這禮物的感想。此文一出，引發網友正反兩極評論，有人秒答「不會開心」，也有人認為「很厲害，收到會開心」，最後，許多人建議他「送禮以實用性」最重要。

一名網友在PTT發文指出，他們公司設定的交換禮物金額約500元。他表示，之前在家做聖誕花圈時，材料還剩下很多，靈機一動，想把剩下的材料再增添新花樣，拿來做成「一至兩個聖誕花圈」送公司同仁。但他不知道大家如果在聖誕夜，收到聖誕花圈是否會開心或喜歡。

對此，有網友直言「這種禮物很看人，有些人會覺得是垃圾」。網友意見也分兩派，有人認為聖誕花圈當交換禮物不適合，指出「不想要這種東西」、「只有極少數人會覺得開心」、「不會開心，雖然很漂亮，但也不一定有地方擺，擺著還會長灰塵」、「主要是佔位置，且不是每個人家裡都適合這種擺飾」、「不會開心，比較注重實用性」、「會很不開心，還要處理掉」、「這就你家剩下的垃圾拼成一個長得好看的垃圾，但垃圾的本質就是垃圾，只能看看會不會遇到把垃圾當寶的有緣人」、「那你材料至少要買到500元以上，不然就很像省錢所以隨便送」。

不過，也有人認為這個禮物很好，「我收到我會超開心」、「會開心，根本無敵了」、「覺得原PO做的很美耶」、「我覺得原po做得很美，我收到會開心，但手工藝很看人，如果不放心，送這個加上一個實用的小禮物也不錯」、「收到會開心，你手好巧，挺美的」、「好看可以，朋友之間很常互送」、「超喜歡！前面留言竟然都不喜歡我嚇到」。

網友紛紛建議，送禮還是以「實用性」最好，有人認為「寧願收到星巴克杯子」、「比較想收到實用性強的禮物」、「禮物會覺得實用和特別比較重要」。還有人分享「喜歡拿到實用的東西，有一年收到好幾袋舒潔衛生紙，就滿開心的」、「交換禮物都要求實用性跟高CP值，妳還是小米網站5百元家電隨便買一買比較討喜」。

網友分享自製聖誕花圈照片，發文詢問「收到這個自製交換禮物，大家會開心嗎？」圖擷自PTT
網友分享自製聖誕花圈照片，發文詢問「收到這個自製交換禮物，大家會開心嗎？」圖擷自PTT

交換禮物 聖誕節

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