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外送餐點備註「我要AK」讓店家看了霧煞煞 內行網友秒解答

聯合新聞網 / 綜合報導
有店家收到一份訂單備註「我要AK」，納悶詢問背後所指含意。 圖擷自facebook
有店家收到一份訂單備註「我要AK」，納悶詢問背後所指含意。 圖擷自facebook

許多餐廳為了配合顧客喜好，會提供客製化餐點的服務，不過，客人各式各樣的備註寫法，有時會令店家看得相當困惑。近日一名網友就分享，有客人在餐點備註寫下「我要AK」，讓他實在無法理解。隨後不少網友紛紛回應，其中有人就給出解答，話題掀起熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，張貼一張外送訂單明細。從照片中可以看見，這份訂單的顧客點了漢堡、鐵板麵、豆漿等餐點，其中，在火腿蛋吐司品項中，特別註明了一句「我要AK」，讓原PO看了實在霧煞煞，直呼「到底什麼是AK？」

由於「AK」與不少物品的簡稱同名，貼文曝光後隨即引起熱議，網友紛紛笑回「很簡單啊，AK就是：Автомат Калашникова（俄語），中文唸做『卡拉希尼科夫自動步槍』，好了，可以報警了」、「有夠派（台語，凶狠之意），吃個吐司還要AK」、「我騎的這台（機車）吧，AK550」、「AK隔熱紙」。

不少人則好奇真正含意，猜測起「要烤過？」、「含蛋嗎？」、「我要烤？」、「切邊？」等；其中，有網友就留言解答，指出對方想表達的應是添加番茄醬，並解釋道「AK就是加番茄醬啦，Add Ketchup」、「番茄醬」。

爆廢公社

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