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22歲空靈系女孩創業卻遇疫情破產 改住北海道拍窮苦生活成人氣網紅
新冠肺炎疫情肆虐全球，影響不少商家的收入，甚至有人因此破產。不過在這之中，也有人將危機化為轉機，用其他方式成功闖出一片天。最近日本媒體，就介紹了一位這樣竄紅的youtuber。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，現在開設youtube頻道「りんの田舎暮らし」的女性Rin（りん），過去在大學時曾懷抱創業夢想，並在畢業後開設了一家美容院。然而卻不巧撞上疫情，導致嚴重虧損，結果在去年夏天宣布破產，連住處都沒了。
才22歲就遭逢巨大打擊的Rin，除了不得不另尋新居，自己也希望能夠遠離本來居住的名古屋，到遙遠的新天地重整自我。後來聯絡上一位認識的youtuber，受到住在北海道的對方影響，Rin決定也一口氣搬到北海道鄉下，住在一間房租僅7000日圓（約相當於新台幣1709元）的老房子裡。
學生時期就喜歡拍影片和剪接的Rin到了北海道後，決定開始拿著相機與三腳架，到處拍攝自己釣魚、種田等生活點滴，並開始當起了youtuber。目前為止，她的頻道已經吸引了近20萬訂閱，且仍在穩定成長。她認為，如果有誰能透過她的影片，以及北海道的美麗景色而重新打起精神，讓她知道自己還有幫助到別人的能力，對她而言也是相當欣慰。
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