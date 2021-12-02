「派遣女醫X」米倉涼子苦練動刀不用替身 醫師都佩服：能動簡單手術了

由米倉涼子主演的日劇「派遣女醫X」第七季，平均收視率依舊在秋季檔中名列前茅。這部自2012年開播的系列，之所以能夠長年保持人氣，米倉涼子本人的努力絕對是關鍵之一。最近日本媒體，就披露了米倉為了主演本劇而鑽研醫術，還被正牌醫師認證有行醫的潛力。

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，「派遣女醫X」的執行製作人內山聖子近來受訪，表示此劇涉及的醫學範圍相當廣泛，包括皮膚科、眼科、傳染病等等的都有所提及。為講求專業，因此相關知識都會向不同科的醫師討教，劇中的治療也都參考現實醫療論文的病例，絕對不會憑空捏造從來沒有成功過的療法。

因此，劇組人員也不得不接觸深奧的醫學知識，還有人被開玩笑說這樣下去，幾乎都快可以當醫師了。特別是主演的米倉涼子，在最一開始時，米倉對醫術並無接觸，但在經過努力練習下，卻能夠不靠任何替身掩飾剪接，親自演出執行手術的環節。米倉熟練的技巧還獲得外科醫師的稱讚，肯定她的苦練之外，還說她已經具備進行普通手術的能力。

內山指出，雖然像大門未知子等角色是虛構的，但在醫療的部分絕對要講求真實，連細節都不得馬虎，因此每次拍攝時都戰戰兢兢。靠著獨具魅力的角色、結合時事入劇及爽快地解決難題，才會使得這系列長紅十年。目前她打算將整個系列完結，暫時沒有考慮製作第八季。