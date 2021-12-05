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吃啥都要加醬？原來醬料還有這些神奇吃法

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
老饕這樣挑中式醬油、薯條沾醬絕配組合多。 圖片來源/unsplash
老饕這樣挑中式醬油、薯條沾醬絕配組合多。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一個月內「醬料」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的中西式醬料品項網路聲量排行，以及五大水果蘸醬油吃法有哪些。

在享受美食的同時，許多人會選擇將食物佐以醬料，增添食物的風味。除了醬油、蠔油等華人常見的中式調味醬料外，也有許多西式醬料，如番茄醬、義大利肉醬等，都是許多人心目中不可取代的好滋味。到底這些中西式醬料哪些最受網友熱議？這些醬料又有哪些意想不到的搭配方法？

老饕這樣挑中式醬油、薯條沾醬絕配組合多

中西式醬料熱門品項，網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
中西式醬料熱門品項，網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

醬料種類眾多，網友熱議的品項又可分為「中式」及「西式」兩款醬料。在「中式醬料」方面，「醬油」以壓倒性的聲量大勝其餘醬料，除了入菜方便、變化料理多樣外，許多網友也關心「醬油怎麼挑」，不少熱心民眾就分享「市售便宜的大部分是化學醬油，比較死鹹；要選原豆釀造的醬油，比較有香氣也不會死鹹」。也有網友補充「一定要記得看醬油的鈉含量！真的差很多」等，表示為了身體健康，在選購醬油時也要特別注意成分含量。除此之外，「醬油膏」、「蠔油」等，也因爲是中華料理常見的調味醬料，因此時常有網友上網發問「三杯雞的醬油膏比例到底怎麼抓？」、「蠔油還有好多，有什麼推薦料理？」等相關料理問題。

而在「西式醬料」方面，速食店常見的「番茄醬」最常被網友熱議「吃薯條加不加番茄醬」的問題，讓不少擁護「番茄醬配薯條」的網友站出來表態「沾爆…不沾的都是邪教吧」、「只能接受番茄醬」、「我還番茄醬加糖一起沾」等，也引發其他醬料的擁護者跳出來說「薯條沾美乃滋超對味」、「糖醋醬沾薯條才好吃！」、「肉醬搭薯條才讚」。

「義大利肉醬」更因入菜方便、省時，除了拿來沾薯條，小資族也時常分享「肉醬加麵真的又快又便宜」、「肉醬拌飯也很好吃欸」等私房食譜。

水果蘸醬油吃起來像生魚片？全網驚呼連連

熱議5大水果蘸醬油吃法，網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
熱議5大水果蘸醬油吃法，網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

水果蘸醬油最常見的吃法莫過於南部的「番茄蘸醬油」，不少旅客對這種獨有的吃法感到不可思議，直呼「番茄沾醬油是哪國的吃法？」、「好衝擊…之後來吃吃看」，而南部網友則回應「醬油再加上糖跟薑跟番茄一起吃真的超讚！」、「水果只是輔助啦，薑汁醬油才是本體，超好吃」。

還有某些水果，如「酪梨」，則因搭配醬油吃起來酷似「鮭魚生魚片」，因此大受網友歡迎，像是有民眾分享「酪梨蘸醬油根本素食生魚片」」、「真的太神奇！本來以為會很難吃」；而日前也有日本網友分享，將煮熟後的「火龍果皮」蘸上醬油後，吃起來激似「鮪魚生魚片」，讓有實驗精神的網友爭相仿效「火龍果鮪魚實驗」，讓許多民眾啼笑皆非回應「到底什麼暗黑料理…」、「不要玩食物！」。

食物因醬料而提味，料理也因醬料而增添不同的風味，雖然獵奇的水果醬油吃法突破傳統蘸醬想像，但也可看出水果入菜的趨勢，下次不妨試試這些吃法，說不定會發現更多意想不到的滋味衝擊！

觀看原文→ https://bit.ly/3IdRCY1

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

薯條

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