他評超商「這區域」超浪費空間 內行反狂讚：氛圍都變了

超商在台灣的密集度高，且店內販售的商品五花八門，提供的服務還越來越多樣。對此便有一名網友發現超商內設有書籍專區，他好奇表示「到底誰會在小7買書？」更藉此抱怨「不覺得很佔空間嗎？」

原PO在PTT的八卦板上以「到底誰會在小7買書」為題發文，表示自己最近光顧7-11的時侯發現，店內多了一個博客來書籍專區，讓他不禁好奇發文詢問「不覺得很佔空間嗎？到底誰會在小七買書」。

此文一出，便有許多網友紛紛點出此區域的優勢，「臨時要殺時間還滿好用的」、「給你聞的啊！書香氣息，整個氛圍就變了」、「書整個讓那店變高個level」、「看到喜歡的照買啊，而且書沒有過期的問題」、「以前會買雜誌，等車等看病時候打發用」、「裝飾用的吧」。

對此，有部分網友提供自身經歷回應道「小時候買過寶島少年」、「早年灌籃高手、蠟筆小新，很多人在7-11買」、「買過口袋書，鬼故事那種」、「以前有買過49元的靈異小說啊」、「買遊戲攻略，嘻嘻」、「我還真買過XD」。