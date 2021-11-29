台灣尾牙抽獎讓外國人好羨慕 日本網友曝看過鋼管舞：比忘年會嗨多了

日本企業在年關將近之時，會舉辦與台灣尾牙類似的餐會「忘年會」。但有別於大部分台灣人對出席尾牙的意願不差，許多日本人卻普遍對忘年會避之唯恐不及。最近日本媒體，就探討兩者之間的差異何在。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，平常台灣員工下班後，大家幾乎都是直接回家，不像日本即使做完工作，可能還得和上司同仁喝酒應酬。因此尾牙對台灣人來說，是一年一度難得的大型派對，且雖然每個公司規模有別，但都會盡可能盛大舉行。

日本忘年會通常會辦在西曆年尾，台灣的則會挑在每年一月，農曆過年前夕舉辦。一般中小企業的尾牙，至少會在餐廳包廂舉行，有的還會開放員工家屬親友參加。至於大型企業，則會辦在豪華飯店宴會廳內，還可能請到藝人主持及演出。

報導指出，尾牙最讓與會來賓期待的，就屬抽獎和紅包了。比方說景氣不錯的IT和半導體產業，經常會提供價值高達數萬元的增品，例如電視機、自動掃地機器人或日本機票等等，紅包也常常給到數千至數萬元不等。報導認為，由於台灣職場的轉職率相當高，因此這些豪華禮物，算是公司想留住人才的一種手段。

許多曾在台灣參與過尾牙的日本網友，也紛紛留言表示「駐臺北時參加過一次、感覺就是真的在用宴會和禮物慰勞員工的辛勞」、「十年前出差台灣時參加過，十個人一張大桌坐了二十桌以上，還有裸女表演鋼管舞，比日本忘年會開心很多」、「雖然不是尾牙，不過五年前左右曾和台灣人在六合夜市聚會，真的是不用分上下關係開心享受」。

也有很多日本網友指出忘年會的弊端「又要自費高昂餐費，東西又不好吃還吃不飽，還得看上司臉色」、「日本的忘年會還得服務上層，台灣的比較像服務員工」、「覺得中華圈的尾牙慰勞員工的意識很高，日本忘年會都強制要年輕員工表演、還有會費制、要顧慮上司跟要付錢的懲罰遊戲」。

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