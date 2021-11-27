鼓勵員警到超商用餐守治安 網友看法兩極掀熱議

為了避免超商暴力出現，花蓮分局日前規劃「巡邏補給站」，鼓勵員警在巡簽超商時，同時入內飲食、休息，希望藉此提高見警率，守護地方治安，讓超商店員安心工作，員警執勤時想吃東西，也可以到超商坐下來享用。不過，網友對此看法不一，有人認為「強迫員警吃超商」，也有人認為「感覺還不錯」，但有人質疑「員警吃超商食物，花費是算個人還是店家負擔？」還有人擔憂，「長期吃超商，員警身體會不健康」。

花蓮分局近日鼓勵員警到超商用餐，鼓勵員警巡簽超商時，可以入內用餐，不用躲躲藏藏，還可以提升見警率，讓店員、民眾都安心。此消息一出，引起網友在PTT熱議。有人贊同這項作法，認為「感覺還行，只不過要修正一點規定，免得被鑽漏洞」、「感覺很棒，罪犯根本不知道警察今天會在哪一間用餐，增加不進門的機會」、「本來就該這樣做」、「這樣也不錯，可以休息，順便保護超商」、「警察也是人，坐下來吃東西也不會佔用太多時間」、「我覺得很不錯的政策」、「至少這是目前最有建設性的」。

不過，有人則認為這樣強迫員警的飲食內容，餐費開銷也要考量，「超商的東西又不好吃」、「強迫超商吃飯，然後身體吃壞掉」、「被搞到吃飯都不自由蠻可憐」、「為何給超商賺？」、「超商的東西有些其實不錯吃，但普遍太貴」、「在超商吃是花誰的錢？員警、店家，還是署裡的？」、「好方法，但是錢誰出？超商還比較貴」。

部分網友則直言「員警已經很辛苦了，還要被迫消費不好吧」，並質疑為何超商不請保全。擔憂警察會遇到檢舉魔人，拍照上傳「警察上班吃東西」，讓員警們更加為難「重點是民眾不要再檢舉說上班吃東西了」、「平常台灣人不是狂檢舉警察穿制服用餐嗎？」