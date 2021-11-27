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暖心妻子為丈夫叫外送 額外要求說6個字 外送員尷尬：說不出口

香港01 / 撰文： 卓柏安
有老婆為丈夫叫外送，他接單後收到人妻傳來訊息，說希望他可以幫忙向丈夫說「我愛他，辛苦了」。圖／聯合報系資料照片
有老婆為丈夫叫外送，他接單後收到人妻傳來訊息，說希望他可以幫忙向丈夫說「我愛他，辛苦了」。圖／聯合報系資料照片

外送員可以做的事竟然不止於外送！最近有外送員在facebook群組上分享，指送外送時發生了有趣的事情，說原來有老婆為丈夫叫外送，他接單後收到人妻傳來訊息，說希望他可以幫忙向丈夫說「我愛他，辛苦了」。不過由於外送員感到十分尷尬，所以他回覆指「我說不出口」，外送送到時則將對話交給丈夫看，丈夫最後就開心地收下外送，再笑說「不用找了」。

該名外送員在facebook群組「外送員的奇聞怪事」上發文，指周三（11月24日）遇到有趣事情。他提到自己接單後，客人就在程式內傳來訊息，「可以幫我跟我先生說我愛他，辛苦了嗎」，但由於外送員沒有說過類似的話，感到十分害羞，所以回覆指「我說不出口」。外送員到達目的地之後，就「將對話內容給當時收餐點的老公看」。外送員指丈夫看到對話之後「開心的笑了」，「現金單166新台幣給200新台幣，笑着說，不用找了」。

有網民笑言還好外送員說不出口，「不然她老公會傻眼愣住久久不能自己」，不過亦有人指自己送餐時曾經直接說「老公我愛你」，結果旁邊的同事「全部瞪大眼鴉雀無聲」。有人亦試過送生日蛋糕到辦公室，然後向女生說「寶貝，生日快樂」，在場同事一起歡呼，他離開後就收到200元小費。

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文章授權轉載自《香港01》

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