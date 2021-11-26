86張發票全槓龜！她嘆連中200元都難 幸運網友曬照：連中7期

財政部昨（25）日公布9至10月的統一發票中獎號碼，其中，有民眾購買148元的咖啡與飲料，就成為千萬獎金得主，但也有許多槓龜的人哀號不斷。一名網友就抱怨，自己幾乎不曾中過發票，連200元都領不到，但另名網友卻分享，他已經連續7期都幸運中獎，也就是一年多來每期開獎都有收穫。

一位女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她在最新一期統一發票開獎後，馬上對了兩個月來累積消費的86張發票，然而總共花了6萬多元的發票裡，卻沒有任何一張中獎。面對連想領個最低獎項的200元都如此困難，讓她忍不住抱怨「我都開始懷疑那些千萬獎項的真假了，每次都沒人領」。

貼文曝光後，許多同樣未中獎的網友也留言直呼「我已經遺忘上次中獎是什麼感覺了」、「我也有好幾個月沒中了，200好難」、「別說了，整年沒中過半張」、「我也是這麽想的，真的有人中過嗎」、「你不孤單」、「笑死，我上百張一張都沒中」、「我們是來促進台灣現金流動的」、「真的好幾年連200都沒中」。

不過，還是有人被幸運之神眷顧，一名男網友就在臉書社團「爆廢公社」發文分享，他從去年7至8月份到今年同期，連續7期都幸運中獎，花費金額包含25元買飲料、15元停車費、100元加油費等，雖然在最新一期破功，但仍相當幸運；另外他也提到，連續中了一年多的發票中，只有一期不是使用載具，因此他推薦網友們可以試試多使用載具，除了環保之外，中獎機會也高。