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交往7年才知女友懷絕技！「7秒剝蝦」影片曝 網笑翻：太專業

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友貼出女友7秒完美剝蝦的影片，引起熱議。 圖擷自facebook
一名網友貼出女友7秒完美剝蝦的影片，引起熱議。 圖擷自facebook

蝦子是許多人喜愛的美食，不過想吃到鮮甜的蝦子肉之前，還得先花時間徒手剝殼一番，此時若另一半願意幫忙剝蝦，經常是情侶眼中的體貼表現。而近日有位網友就分享，和女友交往7年來，都是自己負責剝蝦，直到最近手受傷，他才驚覺到女友有一手「剝蝦絕技」，只要短短7秒就能完美脫殼，影片曝光後引起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他和女友交往長達7年，兩人交往初期，女友曾用很生澀的方式剝蝦，他看見後便大方表示「我來剝就好」，從此之後，只要和女友一起吃飯時，他都會負起將蝦子剝好的責任。一直到最近他手受了傷，沒辦法親自剝殼，他才發現原來女友「身懷絕技」。

原PO隨後貼出女友剝蝦殼的影片，只見畫面中，她先扭轉蝦頭，接著剝開蝦身前段的殼，下一秒就輕鬆把整條蝦子肉拉出外殼，連難以處理的腸泥也同時清除，且整個過程只花了短短7秒鐘的時間，讓原PO當下看了「驚訝到說不出話」，女友則淡定笑回「你忘了我家以前是做養殖的嗎？」

影片中，原PO女友不僅將蝦子肉和外殼完美分離，還同時去除腸泥，手法相當專業。圖擷自facebook
影片中，原PO女友不僅將蝦子肉和外殼完美分離，還同時去除腸泥，手法相當專業。圖擷自facebook

貼文曝光後，網友紛紛笑翻，留言「手傷好了要繼續剝下去喔」、「她忍了7年不糾正你的剝蝦技術」、「她靜靜的看你用蠢蠢的方式剝蝦7年，忍功一流」、「這招必學，我是說裝不太會剝的部分」；許多人則讚嘆「深藏不露，蝦線都出來了」、「這手法太專業」、「原來生剝可以把腸子整個帶出，學到了」、「好療癒的剝蝦手法」。

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