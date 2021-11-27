在台灣網路茫茫人海中，John跟Mary最常被活動tag？
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內討論「英文名」相關話題的網路聲量表現，帶您一覽最常在網路上出現的男女英文名到底有哪些。
越來越多人會給自己取個朗朗上口的英文名字，但英文名卻不像中文名有千變萬化的文字組合，像是在你我周遭都有好幾個英文名重複，或是跟明星姓名撞好撞滿的好友。
具明星光環的英文名？台灣網路常見的英文名聲量排行出爐
觀察網路上最常出現的男女英文名，可發現上榜的英文名皆可對應到知名人物，如
NBA球星湖人詹姆斯（LeBron James）、前韓國女團BLACKPINK成員之一的
「Lisa」等人，因人物的魅力與人氣較高，使得這些英文名也具有另類的「明星光環」，經常出現在台灣網友的討論文本中。
此外，也有如「John」、「Mary」等名字常被網友標記參加抽獎活動，如「@你身旁的John」等。還有些網友時不時會發問請益「最帥/最美的英文名字有哪些」或「常見的英文名」等內容，引發其他人留言如「Michael一聽就很帥」、「叫Alice的沒有看過醜的」、「John跟James感覺俗俗，我覺得不行」、「Lisa聽起來好菜市場」等。上述提到的男女常見英文名字，有些是因與明星藝人撞名而更顯家喻戶曉，有些則是常出現在台灣網友的討論中，更有「英文名字測試打分」的網路遊戲，可見「英文名」是個百聊不厭的話題之一。下次與新朋友見面，除了「今天天氣不錯」的開頭之外，不妨也可用「你叫什麼英文名字」來開啟一場新的話題吧！
觀看原文→ https://reurl.cc/V5O4eR
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
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