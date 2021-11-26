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台灣買什麼都比國外貴？ 內行列「2划算商品」：比原產地便宜

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「台灣有什麼商品比國外便宜？」引起熱烈討論。 示意圖／ingimage
有網友好奇詢問「台灣有什麼商品比國外便宜？」引起熱烈討論。 示意圖／ingimage

售價比實際在台灣購買便宜許多的國外保健食品平台iHerb，近日突然公告暫停台灣市場營運，讓許多消費者哀號不斷。對此，一名網友無奈問起「台灣到底買什麼東西比國外便宜？」隨後有內行人就指出，台灣確實有2大物品「比在原產地買還划算」，引發熱烈討論。

一名網友在PTT發文表示，他在國外網站買過好幾次保健食品，但明明成分完全相同，在台灣的售價卻是5倍以上，除此之外，台灣的outlet（暢貨中心）也沒有國外好買，連平常想支持國內消費，似乎也沒什麼機會，讓他忍不住直呼「台灣到底有什麼東西比國外便宜啊？」

隨後，另一網友回文指出，其實台灣有2種商品的售價幾乎是全世界最便宜，第1項是鋼彈模型，他指出，台灣的鋼彈售價比日本還要便宜，所以大多人都以組裝尺寸較大、做工較精細的PG（Perfect Grade）或 MG （Master Grade）等級為主，歐美國家則通常流行入門款的的HG（High Grade）等級。

他接著說，第2項在台灣的售價普遍比國外還低的商品是威士忌，他指出，台灣可說是「威士忌天堂」，除了各種種類的威士忌都能買到之外，許多款項還賣的比原產地更低廉。文末他也開玩笑說道「所以在台灣就是要組鋼彈、喝威士忌」。

文章引起熱烈迴響，許多人紛紛留言「威士忌真的便宜，讚」、「你說服我了」、「鋼彈模型真的便宜，以前看到朋友幫家人從日本帶回來，都不好意思說台灣買比較便宜」、「鋼彈我去日本買過，回來比價輸了」、「連很多外國人來台灣都會帶威士忌」﹔不少第一次聽聞的人則驚呼「長知識了」、「不喝酒，所以很驚訝耶」。

不過也有人分析背後原因，認為台灣的鋼彈之所以便宜，是因為大多店主緊盯日幣匯率購買，所以只要在正常匯率範圍內，在日本買不會比較划算；至於威士忌便宜，則是台灣大多酒貨都不是最頂尖的，才普遍比國外便宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 保健食品 PTT iHerb

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