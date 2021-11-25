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120元烏龍麵碗底都是沙！她驚覺蛤蜊是兇手 網笑：看來是湯太鹹

聯合新聞網 / 綜合報導
烹煮蛤蜊前若沒有讓它好好吐沙、或挑選品質良好的蛤蜊，很可能會吃到滿口都是沙。 圖／ingimage
烹煮蛤蜊前若沒有讓它好好吐沙、或挑選品質良好的蛤蜊，很可能會吃到滿口都是沙。 圖／ingimage

許多民眾喜歡吃蛤蜊，但煮前若沒有讓牠好好吐沙、或挑選品質良好的蛤蜊，很可能會吃到滿口都是沙。一名女網友就在網路上分享吃沙的慘痛經歷，讓網友笑稱「看來是湯太鹹」，也釣出內行教授讓蛤蜊更快吐沙的小撇步。

原PO在Dcard貼出照片分享，花錢買了一碗120元的蛤蜊烏龍麵，沒想到喝完湯，竟發現碗底布滿咖啡色顆粒，讓她不禁直呼「有點誇張」。

貼文一出，許多網友質疑「是不是柴魚湯的碎屑啊？」、「你誤會了，那其實是沙茶」、「那是海帶和味噌的渣渣嗎？」，對此原PO則回覆自己點的是昆布湯頭，且還特地撈起底部的沉澱物品嚐確認，「然後就換我吐沙了」。

女網友花錢買了一碗120元的蛤蜊烏龍麵，沒想到喝完湯，竟發現碗底布滿咖啡色顆粒。圖／翻攝自Dcard
女網友花錢買了一碗120元的蛤蜊烏龍麵，沒想到喝完湯，竟發現碗底布滿咖啡色顆粒。圖／翻攝自Dcard

網友們推測，「已經死掉了，但殼閉著裡面積沙那種混進去了吧」、「最近的沙真的很多，不知道什麼原因」、「蛤蠣的吐沙時機不太對，這樣真的觀感不佳」。

對此，有內行網友指出近來天氣冷，導致蛤蜊吐沙速度慢，「蛤蜊冬天吐沙速度慢，可以加溫水，手感覺有水溫就可以了」、「可能最近冬天蛤蜊沙吐不出來，然後最近剛好是吃蛤蜊的季節，肥度都滿高的」、「泡蛤蜊吐沙的時候，浮起來的要挑掉，可能是壞的，但還是可能有漏網之魚」。

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