父想幫孩取動漫名！意外釣出「劉川楓」本尊 親吐過來人心聲

取名是一門深奧學問，尤其為孩子命名時，更是讓許多父母絞盡腦汁。近日有位準爸爸就透露，他打算替孩子取和動漫人物相同的名字，並為此尋求網友意見，沒想到隨後真的出現一位名字為動漫角色的民眾回應，並以過來人的立場給予建議，引發熱烈討論。

一名準爸爸在PTT發文表示，他最近在思考該幫即將出生的孩子取什麼名字，並偏好以動漫角色來命名，例如若為男孩就叫「林真嗣」、女孩則取為「林波綾」（與日本動漫《新世紀福音戰士》男女主角同名），並好奇詢問「不知道大家有沒有其他建議，或是有相關經驗分享，其實用動漫角色取名很糟呢？」

文章曝光後，大多網友都搖頭勸道「 別，真心覺得不要這樣」、「你小孩考試寫名字的時候會不爽20年」、「不要取太容易看出來的，不然你兒子或女兒會恨死你」、「我是小孩會不要」、「你未來可以陪小朋友玩遊戲、看動漫，但絕對不要玩他的名字」；但也有人認為「沒差，小孩長大不喜歡自己改就好」、「名字這種東西不要太奇怪就好，而且其實真取了會知道的大概也沒幾個」。

其中，一位有親身經驗的網友回文現身說法，他貼出身分證指出，自己的名字是和日本動漫《灌籃高手》角色同名且同諧音的「劉川楓」，並分享他曾因名字特殊，被醫師特別投以關照眼神，因而直呼「我的經驗分享啦，要取動漫名可以，但要取在台灣知名度不高的作品角色，不然就取日系風格的名字就好」。

網友隨後紛紛笑回「哈哈，辛苦你了」、「你這新班級第一天全班就都記住了」、「一定很多人問你籃球強不強」；而這名「劉川楓」則坦言，在高中時曾經埋怨過父親，但長大便覺得無所謂，至於面對網友提問，他則幽默回應，自己並不會打籃球，也根本沒看過《灌籃高手》這部作品。