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一蘭拉麵狂粉排59小時 網好奇：最強拉麵是哪間？

聯合新聞網 / 綜合報導
一蘭拉麵台中朝富店24日上午10點開幕，前三名進店貴賓可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」乙個，有民眾不畏寒流排隊，足見高人氣。記者黃仲裕／攝影
一蘭拉麵台中朝富店24日上午10點開幕，前三名進店貴賓可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」乙個，有民眾不畏寒流排隊，足見高人氣。記者黃仲裕／攝影

日本知名連鎖店「一蘭拉麵」往台中展店，昨（24）日上午10時開幕，前一晚就已出現排隊人潮，排隊的前2名還從21日深夜就開始排隊，共排了「59小時」，引發網路話題。日前有一名網友好奇，「台灣拉麵店多到不行，最強拉麵店是哪間？」沒想到大家給出不同答案。

網友在PTT發文請「資深拉麵宅」解答，他指出「台灣拉麵店多到不行，有台式口味，也有中式、日式拉麵」，究竟哪間是饕客們心目中的首選呢？對此，馬上有人推「一蘭拉麵」，直呼「一蘭絕對最強」。也有其他饕客推「日本拉麵的話是一蘭，台灣拉麵的話是九湯屋」、「樂麵屋」、「九湯屋，開到美國去」、「博多拉麵」、「雞吉君」、「一燈」、「花月嵐」。先前曾報導過「一蘭在日本根本沒人排隊」，網友對一蘭拉麵評價不一。

一蘭拉麵台中店位於台灣大道及朝富路交叉口，昨日盛大開幕，在開店前8時左右，就已經排了200人，到了9時更是排到超過500人，中午11時開始發放號碼牌，到下午2時才將1400張號碼牌發完。

一蘭 拉麵

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