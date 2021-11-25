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網紅黃大謙曝討厭YouTuber做的3件事 這1點網友猛點頭：直接倒讚
看YouTube影片時，你最不滿意什麼事呢？YouTuber「黃大謙」就以自身經驗拍影片表達3個「最討厭YouTuber會做的事情」，其中一項是影片未進入正題前，YouTuber就請大家按讚訂閱最讓他感到不高興，該點也引來網友認同，表示「通常要我先按讚的都會很想給他倒讚」！
一名網友在Dcard貼出黃大謙拍攝的影片「三件我最討厭YouTuber會做的事情」：
一、影片開頭喊話按訂閱
黃大謙說第一項為影片開頭「就叫大家訂閱他的頻道，並且喜歡（指按下「讚」）他的影片。」他認為影片都不知道好看與否，就貿然按下很危險，「萬一是虐殺小動物或反同言論該怎麼辦。」
二、無聊的句子上大字卡
他認為真的不知道什麼時候才要把這些字幕上綜藝特效字卡，還會「飛來飛去」，但又開玩笑說，如果有這些特效，「請把這些特效傳給我，我很需要。」
三、整天只會待在家拍片
「這些人（YouTuber）可不可以出門看一下外面的世界啊？」黃大謙說這些YouTuber整天在家到底有多少事可說，「自以為自己是人生導師」，還說做這種低成本的影片可以「撐多久」，隨即話鋒一轉突然哭泣，似乎也自嘲自己也是做類似的事。
雖然黃大謙事後回應影片是在「講幹話」，也添了不少自我嘲諷成份，要大家不要太認真，但該影片在Dcard引起不少討論，不少網友認同第一項，表示像「眾量級」、「那個女生kiki」、「千千」等網紅都有這種模式，「影片開頭講莫名有種情緒勒索的感覺」、「我倒想知道有誰是真的會因為YouTuber叫你訂閱就真的訂閱的。」另外也有網友分享其他不喜歡的做法，像是影片有超長的片頭和片尾，「不如直接給我開始或結束。」
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