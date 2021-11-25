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北海道學生吃超好！「滿滿鮭魚卵」丼飯是免費營養午餐

聯合新聞網 / 綜合報導
北海道標津町在「故鄉給食之日」中，提供町內學校免費的鮭魚丼飯。圖擷取自twitter
北海道標津町在「故鄉給食之日」中，提供町內學校免費的鮭魚丼飯。圖擷取自twitter

日本北海道魚產豐富，與東京等大都市相比，海鮮品質新鮮又物美價廉。最近有位日本網友，就分享在北海道，連中小學生的營養午餐，都能吃到滿滿的新鮮海產。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「nagi0467」最近分享一張照片，畫面中有一碗裝著滿滿鮭魚卵的丼飯，但這可不是什麼在海產餐廳點的大餐，而是北海道東部的標津町，近日提供給各校的營養午餐。

標津町學校給食中心表示，11月11日是他們的「故鄉給食之日」，因此都會在這個節日中，提供當地的食物給學生們。這回則是由標津町的水產加工振興協會，提供町內所有中小學校共454位學生免費的鮭魚卵丼飯，讓他們更加瞭解在地物產。

網友們看了紛紛表示「太羨慕了吧」、「啥！！！這是營養午餐？」、「當地人恐怕把鮭魚卵當成香鬆一樣在加了」、「好想去啊！！好想看冬天的白色世界」、「豪華過頭了吧，感覺下次就有螃蟹了」、「還有牛奶，北海道牛奶一定超香醇」、「這一碗裡頭到底裝了多少份」、「我之前在物產展吃到差不多長這樣的鮭魚卵，要三千日幣（相當於新台幣720元）不過真的好吃到值回票價」。

鮭魚 北海道 日本 營養午餐

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