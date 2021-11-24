麥當勞點餐機「隱藏優勢」曝光 內行顧客神操作：不去櫃檯了

日前宣布調漲部分商品價格的麥當勞，引起不少網友熱議，也有網友抱怨麥當勞點餐機很廢，不僅速度慢，還超難使用，沒想到卻引出內行顧客揭神優勢，直呼「不去櫃檯了」。

原PO在PTT上以「麥當勞點餐機很廢」為題發文表示，自認是麥當勞愛好者的他，最近試著用了幾次點餐機，但評價真的只有「爛又慢」，更直批麥當勞點餐機是一台很廢的機器。

他更補充道，若要講這台機器的優點就只有「商品圖案看起來好吃」而已，更點出點餐機的四項缺點，分別是「介面設計太亂」、「按鍵反應慢」、「步驟多」和「無意義的客製化（可樂要不要加冰）」，讓他每次按完都沒有比排隊的人快，不禁抱怨道「再也不要用了，而且大規模用了會讓服務人員失業，不推」。

此文一出，便有許多網友紛紛表達有相同的感受，「速度真的很慢」、「超廢又慢，上次趕時間，店員還堅持要客人用點餐機，快瘋掉」、「超慢，機器慢就算了，前一個人也慢會很火」、「介面很爛+1」、「真的很糟，每次都用到不耐煩」、「其實直接開放app點餐不就好了嗎？不懂都有麥當勞app了還不善加利用是在？」。

但也有些內行的網友揭點餐機的優勢就是「客製化細項清楚明瞭」，紛紛表示「點餐機超好用的好嗎，我每次去麥當勞一定都是用點餐機自己點，超喜歡它的客製化，去櫃檯只有為了要儲值點點卡而已」、「覺得多用幾次熟了介面就沒那麼難用了，而且客製的部分很棒，絕對不是沒意義」、「操作按鈕很明瞭啊！還能自己先設定好什麼要加什麼不要」、「我覺得客製的部分很不錯啊，要不要加冰怎麼會無意義，還有薯條可以點去鹽超棒的」。