每次經過都沒人…安全帽店為何不會倒？內行人曝背後原因

機車是許多台灣人必備的交通工具之一，機車用品店、安全帽店更是隨處可見，且多開在有「金店面」之稱的三角窗地帶。對此，一名網友也提出疑問，他發現每次經過安全帽店時都門可羅雀，但店卻能開得很久，甚至還不斷擴展版圖，令他好奇「賣安全帽的是怎麼經營的啊？」

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，經觀察後發現，路邊的安全帽店平時都沒幾個人進去買，但店卻一間一間的開，甚至一撐就是好幾年，屹立不搖的駐守在精華的三角窗位置，令他不禁想問「賣安全帽的是怎麼經營的啊？」，想知道隱藏在背後的商業秘辛。

貼文掀起討論，許多網友也保持著同樣的疑問「我也很好奇」、「曾有這疑問+1」。內行人也跳出來揭開「背後原因」，直指有需求者進店後有高達99.9％的機率消費，成交率相當高，「通常會進去大部分都是有需求的，進去就會交易」、「這種店家本來就是顧客少、成交率高，當你踏進店門就代表你有需求，很少逛逛的，所以才會乍看之下沒人去」。

也有人點出部分安全帽店的成本低且利潤高，「以前我朋友開一間（安全帽店），還不是這種大型的店面，小店面而已，一般半罩的進價都只有一百多，賣都賣六百多，一般全罩大概兩、三百，都賣一千五以上」、「有些安全帽很貴，利潤應該也不輸衣服、鞋子，一天賣一頂，搞不好房租、薪水都回收了」，部分網友則提出不同見解，「很多都是寄賣，非店家自己囤貨，加上許多都是自家店面」、「通常都是電商撐住，有實體店面只是讓消費者安心」。