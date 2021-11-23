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女客人敷面膜「怕嚇到你」 外送員一句話網笑翻：憑實力單身
外送員常會遇到各種形形色色的客人，如何應對進退就是一項考驗。有一名外送員在臉書貼出和客人的對話截圖，只見女顧客事先提醒自己正在敷面膜，沒想到原PO的一句回覆讓氣氛降至冰點，女顧客也只好請家人代為取餐，對話笑翻許多網友，還酸原PO「親手斬斷緣分」。
從這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出的對話截圖看到，女客人善意提醒原PO自己正敷面膜，擔心下樓取餐會嚇到他，沒想到原PO竟然回說「沒關係我不怕鬼」，讓對方相當尷尬，只好表示「我改由我爸下樓拿」，原PO事後也摸不著頭緒地寫道「我是不是說錯話了？」
貼文一出笑翻許多人，「我想知道，你有沒有被客人的爸爸揮拳？」、「我想應該負評無誤」、「這是我看過最好笑的」、「你親手斬斷了一段緣分」、「看樣子版主很有可能應該是單身」、「你已經錯過少奮鬥20年的機會了」、「憑實力單身」。
還有網友認為原PO太不會講話，「沒禮貌」、「真不會講話，你要說『美女，沒關係我ok的』」、「溝通表達很重要」、「你如果不會講話，就不要講話」、「你很敢講」。
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