萬物皆漲 網曝超商這樣東西25年以來都是10元銅板價

冬粉是常見的火鍋料，香Q彈牙的口感，搭配吸滿高湯精華的美味，擄獲許多饕客的胃。然而一條條的冬粉，卻也常常在鍋中散得到處都是，不是很好撈出來享用。最近一位日本網友，就分享該怎麼處理，可以更輕鬆地吃到火鍋中的冬粉。

2021-11-22 15:54