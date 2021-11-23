萬物皆漲 網曝超商這樣東西25年以來都是10元銅板價
台灣物價不斷上升，近日原物料、物流成本也接連調漲，連麥當勞、吉野家、鼎泰豐等餐飲業都紛紛漲價。一名網友提問「台灣什麼東西25年來沒漲過價？」引起許多網友討論。
一名網友在「PTT Gossiping」提及，除了捷運和台鐵火車票沒有漲價，曾聽鄰居說，125cc機車從三萬漲到十萬，讓原PO不禁疑惑問道，有什麼東西是25年以來都沒有漲價的。
許多網友回應「薪水」，「25年前外面的薪水是三萬，現在也是三萬」、「沒人應徵它就會漲價了，現在就供不應求，你們搶著要這薪水，那我幹嘛要漲」；也有網友指出，「夾娃娃機，一道十元」、「 剪髮，還越來越便宜」、「60塊的台鐵便當」、「自來水費」、「軍校的學費」、「醫療點數大部分都沒調整」。
不過，有網友發現「麥香飲料」一直都是銅板價，25年來都是賣10元，「麥香奶茶」、「麥香紅茶」、「十元麥香」、「現在只喝得起麥香了，10元銅板價」、「10元沒漲價，還有紅茶、奶茶、綠茶，三種可以選，超佛」；也有人表示，如果麥香系列飲料要調漲，一定會很震撼，「真的震撼，從小到大沒看到他漲」、「有些地方販賣機有的還是9元」、「人生最後的希望只剩麥香了」。
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