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老師轉行跑外送「覺得財富自由」 9個月後退出同行秒認同

聯合新聞網 / 綜合報導
近幾年美食外送平台興盛，吸引不少人加入當外送員的行列。圖非當事人。聯合報系資料照片
近幾年美食外送平台興盛，吸引不少人加入當外送員的行列。圖非當事人。聯合報系資料照片

這幾年美食外送平台興盛，吸引不少人加入當外送員的行列，一名曾經當過老師的外送員分享自己擔任外送員已經9個月，如今因一些因素要退坑，貼文引起許多外送員的共鳴與熱議。

一位女網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》貼文，表示自己曾是一名幼教老師，但因台灣幼教環境差「工時長薪資少雜事一堆」，原本想去澳洲工作，又因疫情遲遲去不了，於是在今（2021）年2月底開始跑外送過日子，意外發現外送工作很有趣「就算遇到態度不好的人，反正我跟他相處也就那短短時間，如果是遇到小惡魔，整天10小時相處真的很可怕」，她認為外送比幼教好太多了，每天都過得很快樂。

原PO提到她每天大概只跑6小時，且不拒單最喜歡遠單，跑遠一點還可以吹風看風景，假日因為有加碼會跑整天，「那時真的覺得財富自由了」，不過她指出隨後平台的制度「連加碼都沒有，現在變相減薪越減越誇張，所以我決定做了9個月之後退坑了，再怎麼佛系也不想當奴，不過雖然我不當外送員了，我依然還是會點外送，只能用這種方式來支持你們，大家都辛苦了」。

PO文一出立刻掀起討論，「我也退一半了，太難跑了一直減薪」、「真的，回想幾個月以前真的可以賺好多.....」、「起碼妳有賺到5-9月的那波」、「與其打那麼多廣告，還不如省起廣告費給辛苦的外送人員」、「短期可啦，長期還是勸你找份穩定的工作」、「很多人看到遠單傭金覺得還不錯，卻沒想到80元的單等10分送10分返10分，也就是說花半小時賺50塊」、「真的很多人以為好賺沒成本車子不會壞」、「祝福妳未來的路順遂，也感謝你曾經為外送員做出努力」。

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