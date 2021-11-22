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小時候學什麼才藝最有用？ 內行點名這技能：一輩子受用

聯合新聞網 / 綜合報導
不少父母會選擇在孩子還小時，送去各式各樣的才藝班學習發掘各領域的技能。 圖／ingimage
不少父母會選擇在孩子還小時，送去各式各樣的才藝班學習發掘各領域的技能。 圖／ingimage

不少父母會選擇在孩子還小時，送去各式各樣的才藝班學習發掘各領域的技能，不但能藉此培養興趣，也有可能因此發現其他天份。對此，便有一名網友好奇問「小時候學什麼才藝可以受用一輩子？」

原PO在PTT上以「小時候學什麼才藝可以受用一輩子？」為題分享，自己認為像鋼琴、小提琴等樂器在小時候學習會比較有效率，因此好奇問「以大家的人生經驗上來說，如果有結婚生子會想讓小孩子學什麼才藝？」

此文一出，便有許多網友紛紛留言自己的看法，「珠心算的CP值蠻高的」、「鋼琴吧，音準會好很多，學唱歌樂器都方便」、「其實才藝獲得的素養都蠻值得的欸」、「運動都蠻實用的」、「游泳算嗎？真的喜歡游泳，感覺自己像條魚」、「如果小時候可以選擇，我會想學速讀」、「音樂，音感好可以當終生興趣」、「從小培養一項運動專長感覺比較有用」。

但綜合上述網友的回應，多數人認為「學外語」最實用，「外語，特別是英文，CP值最高」、「語言～越早學越好」、「英文，其他的他想學什麼隨便他挑」、「語言、游泳、心算，目前感覺最有用」、「語言實用」、「心算跟英文吧」、「最羨慕學英文，從小畫畫好幾十年了，科班生，沒什麼用」、「看來大家推英文居多，也難怪有錢家長都送外語學校」。

依據教育部部定國語辭典之定義，才藝是「才華與技藝的合稱」，「才」是個人天賦資質，而「藝」是技術精進的結果。如才藝班大致分兩類，「才」為較學術型的學習，如珠算、心算、電腦等；「藝」則是指非學術型的學習，如舞蹈、音樂、美術等。

語言 PTT

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