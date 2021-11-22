「新手」駕駛停車超誇張 路人嘆：肯說真話的人漸少了

在馬路上看到車輛貼上「新手駕駛」，多半用路人願意體諒技術欠佳，但如果是這樣停車呢？一名路人在停車位上見一輛「新手」車停放，嚴重偏右，緊緊靠著旁邊車輛，令路人感嘆「這年代肯說真話的人越來越少了」。

該名路人在「爆料公社」發文表示，「這年代肯說真話的人越來越少了」，並附上一張照片，可見一輛黑色小轎車車尾貼了一張「新手」字卡，卻在停車位裡嚴重偏右停放，甚至占用到右邊的車位空間，一旁車輛也跟著超出格線。

網友質疑說真話就能為所欲為？「那跟『我這個人講話就是比較直』有什麼不同」、「發他駕照的人給我出來」，也有人認為「新手更應該謙卑的多移幾次停好！新手不是停不好的藉口」、「新手不敢亂停，這是三寶吧？」、「他那張已經貼5年了你也不知道」。

還有網友替其他新手駕駛緩頰「我還是新手的時候，停車也不會停成這樣」、「這是汙名化新手」，更有人呼籲停好車是基本禮儀，方便他人上下車。