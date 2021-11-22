快訊

新店帽T男連開4槍擊斃人 逃逸「頻換交通工具」將車遺棄在這

「新手」駕駛停車超誇張 路人嘆：肯說真話的人漸少了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名路人在停車位上見一輛「新手」車停放，嚴重偏右，緊緊靠著旁邊車輛。 圖擷自爆料公社
一名路人在停車位上見一輛「新手」車停放，嚴重偏右，緊緊靠著旁邊車輛。 圖擷自爆料公社

在馬路上看到車輛貼上「新手駕駛」，多半用路人願意體諒技術欠佳，但如果是這樣停車呢？一名路人在停車位上見一輛「新手」車停放，嚴重偏右，緊緊靠著旁邊車輛，令路人感嘆「這年代肯說真話的人越來越少了」。

該名路人在「爆料公社」發文表示，「這年代肯說真話的人越來越少了」，並附上一張照片，可見一輛黑色小轎車車尾貼了一張「新手」字卡，卻在停車位裡嚴重偏右停放，甚至占用到右邊的車位空間，一旁車輛也跟著超出格線。

網友質疑說真話就能為所欲為？「那跟『我這個人講話就是比較直』有什麼不同」、「發他駕照的人給我出來」，也有人認為「新手更應該謙卑的多移幾次停好！新手不是停不好的藉口」、「新手不敢亂停，這是三寶吧？」、「他那張已經貼5年了你也不知道」。

還有網友替其他新手駕駛緩頰「我還是新手的時候，停車也不會停成這樣」、「這是汙名化新手」，更有人呼籲停好車是基本禮儀，方便他人上下車。

相關新聞

「新手」駕駛停車超誇張 路人嘆：肯說真話的人漸少了

在馬路上看到車輛貼上「新手駕駛」，多半用路人願意體諒技術欠佳，但如果是這樣停車呢？一名路人在停車位上看見一輛「新手」車停放，誇張的偏右，緊緊靠著旁邊車輛，令路人感嘆...

火鍋煮冬粉常不見？ 網友妙計「保證不會散」小孩都搶著吃

冬粉是常見的火鍋料，香Q彈牙的口感，搭配吸滿高湯精華的美味，擄獲許多饕客的胃。然而一條條的冬粉，卻也常常在鍋中散得到處都是，不是很好撈出來享用。最近一位日本網友，就分享該怎麼處理，可以更輕鬆地吃到火鍋中的冬粉。

他買鹽酥雞加購30元九層塔 打開後超驚訝：你贏得我的尊重

台灣炸物香脆可口，配上胡椒鹽、九層塔更惹味。一名網友提及，買鹽酥雞時向老闆加購30元九層塔，回家打開紙袋後，驚訝喊道「你贏得我的尊重」。

泡麵漲價又吃不飽 「為何要吃？」 網友：應景吃的

有些人為了省錢，會選擇吃泡麵。不過，一名網友提及，現在泡麵的價格不便宜又吃不飽，向大家提問「吃泡麵的理由」，引起許多網友回應。

公公用泡麵做出神秘「暗黑料理」嚇壞她 眾人讚：這個神好吃

泡麵方便煮食，搭配不同配料也可以享用另一番風味。一名網友提及，自己的公公煮了「暗黑料理」，一開蓋讓她驚嚇到差點尖叫，讓許多網友討論。

客人點手搖飲整杯加滿料 網友驚呼「考驗咀嚼肌」

手搖杯是台灣人的國民飲料，不少人喜歡加一些配料來增加口感。日前有一名網友分享，自己的朋友是某間手搖飲的店員，最近該店推出加料活動，沒想到把客人點的配料加入後，直接滿滿一杯，幾乎無法再倒入茶飲，讓不少人幽默回應「考驗咀嚼肌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。