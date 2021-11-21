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公公用泡麵做出神秘「暗黑料理」嚇壞她 眾人讚：這個神好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
不少網友看了照片後，紛紛留言叫噁，「以為佈滿了蛆」。圖／ingimage
不少網友看了照片後，紛紛留言叫噁，「以為佈滿了蛆」。圖／ingimage

泡麵方便煮食，搭配不同配料也可以享用另一番風味。一名網友提及，自己的公公煮了「暗黑料理」，一開蓋讓她驚嚇到差點尖叫，讓許多網友討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享自己公公煮的「暗黑料理」，表示自己打開電鍋時，差點嚇到尖叫。原來公公煮的是泡麵蒸蛋，從照片看，泡麵蒸蛋疑似水份不夠，麵條都在蒸蛋表面凸出，底部則有蒸蛋的痕跡。

網友的公公煮的是泡麵蒸蛋。圖擷自爆廢公社
網友的公公煮的是泡麵蒸蛋。圖擷自爆廢公社

不少網友看了照片後，紛紛留言叫噁，「以為佈滿了蛆」、「原來不是只有我以為是蛆，我第一眼看到真的以為上面都是蛆，嚇死我了」、「好可怕，看了完全不想吃」、「大開眼界，沒看過這種做法」、「這麼賣相很差，有人吃過嗎？」、「感覺看起來很像蛆耶」。

不過，也有網友說，泡麵蒸蛋很好吃，「公公懂吃啊，這個神好吃的」、「我媽也做過，我覺得很好吃」、「我吃過自己做的，泡好的泡麵瀝乾+生蛋混合，之後用微波煮熟，超美味的」、「我家是打雞蛋跟泡麵混合下去煎，也神好吃」。

也有人建議，「千萬別用電鍋飯/麵加蛋蒸，會刷鍋刷到翻臉」。而坊間的泡麵蒸蛋煮法為使用泡麵的湯包，作為蒸蛋調味，加入蛋液製成就可以享用，比較少會直接加入泡麵製作。

泡麵 雞蛋

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