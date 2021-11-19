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他問鼎泰豐最推薦哪道菜 網友曝「隱藏版吃法」超下飯

聯合新聞網 / 綜合報導
鼎泰豐從11月11日開始漲價，有網友問最推薦哪道菜色，眾人選出「紅油抄手」跟「排骨炒飯」最推。圖／報系資料照
鼎泰豐從11月11日開始漲價，有網友問最推薦哪道菜色，眾人選出「紅油抄手」跟「排骨炒飯」最推。圖／報系資料照

多家餐飲業、小吃店從10月以來開始漲價，速食店台灣麥當勞也宣布「11月24日開始，將調漲15項主餐」。許多饕客最愛的鼎泰豐，最高漲價15元。有網友在PTT好奇發問「鼎泰豐哪道菜最頂？」引發熱烈討論，其中網友們最推的有2道菜，稱讚是「一般店完全吃不到的等級」，甚至還有人給出「隱藏版吃法」。

鼎泰豐的排骨炒飯飽受好評。 圖片來源：截自鼎泰豐官網
鼎泰豐的排骨炒飯飽受好評。 圖片來源：截自鼎泰豐官網

一名網友在PTT詢問大家「鼎泰豐哪道菜最頂？」網友們沒有狂推以小籠包出名的鼎泰豐，反而稱讚「鼎泰豐的炒飯是全台首屈一指」。大家最喜愛的兩道菜色，分別是「排骨炒飯」與「紅油抄手」。有網友分享，「我去鼎泰豐吃飯，小籠包是配菜，主菜是排骨炒飯或蝦仁炒飯」。還有人推薦「混搭的隱藏版吃法」，只要將紅油抄手的醬汁拌入炒飯中，就可以超下飯。

網友們最推薦將鼎泰豐的紅油抄手醬汁，拌入炒飯中搭配食用。圖片來源：截自鼎泰豐官網
網友們最推薦將鼎泰豐的紅油抄手醬汁，拌入炒飯中搭配食用。圖片來源：截自鼎泰豐官網

以小籠包最為出名的鼎泰豐，這次是7年來第一次漲價，11月11日開始有一半的菜單都調整價格，其中小菜的漲幅最大，一盤從原本70元漲價到85元，整整貴了15元，被饕客們讚不絕口的炒飯也都漲價10元，蝦仁炒飯則漲20元。小籠包一籠貴10元，換算一顆貴1元。另外，炒菜類也有調漲。整體換算平均漲幅約3%。

漲價 鼎泰豐

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