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她買UNIQLO贈1物超驚喜 店員解答「本來就有」：很多人不知
日本品牌「UNIQLO」主打販售休閒服飾，並因價格親民、品質把關嚴實而受台灣民眾喜愛。而近日有位女網友就分享，自己購買UNIQLO的商品回家後，才發現店員沒有拆掉衣架，文章曝光後，不少曾擔任過店員的網友透露實情，引發熱烈討論。
原PO在Dcard發文表示，某日她逛街購物完心情相當愉悅，回到家中打開當天購買的戰利品，才發現從UNIQLO買的內衣類商品，店員並沒有協助拆掉原本店內使用的衣架，讓她開玩笑寫下「原來是會附送衣架的嗎？我好像更開心了」。
原以為是店員不小心忘記拆下，沒想到隨後網友紛紛回應「其實本來就是可以附的，只是通常都會問說要不要拆」、「我記得內衣都會附啊」、「會送阿，不過有的店員會問你要不要，不要就拿掉，我剛買的內衣也有送衣架」、「本來就會附啦，除非自己跟店員說要拿掉」；讓第一次聽聞的人直呼「真假啊，原來是可以送的」、「很實用耶，我從來沒被送過」。
不少自稱曾在UNIQLO工作過的網友則說明「沒有特別缺資材的話會直接送給客人」、「bra top（內衣式上衣）商品本來就可以附給客人做使用，如同家居服的包裝，就是商品的一部分的概念」、「買bra top都會附喔，好像很多人不知道」、「衣架在結帳時可以讓顧客帶走，也可以店鋪自行收回保管」、「本來就會給的，不然留太多也是丟掉」。
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