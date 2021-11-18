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他分享熱量爆表「隱藏料理」 意外釣出同好分享超多吃法

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨自己愛吃的「巧克力吐司加卡啦雞腿」沒有在菜單上，意外吸引許多同好分享「特殊口味」餐點。圖擷自「爆怨2公社」臉書
網友抱怨自己愛吃的「巧克力吐司加卡啦雞腿」沒有在菜單上，意外吸引許多同好分享「特殊口味」餐點。圖擷自「爆怨2公社」臉書

一名網友在臉書抱怨「巧克力土司夾卡啦雞」很好吃，但到處都找不到有這個菜單，連學校餐廳賣的「多多可樂」，都因為太少人購買，從菜單消失，變成了「隱藏版」飲料，讓他十分失望。對此，許多網友驚訝「好特別的餐點，真的沒試過」。

網友在「爆怨2公社」臉書PO出一張抹上巧克力醬，並夾著卡啦雞的吐司。他表示「巧克力吐司夾卡啦雞明明就很好吃，為什麼到處找不到有這菜單的店家，而且學校餐廳原本有賣『多多可樂』，卻因為太少人買，所以從菜單上除名，變成隱藏版料理」。因此他抱怨，現在去學校常常跟餐廳點一些菜單上沒有的餐點。

對此，有人對原PO喜好的口味感到驚訝，「黑暗美食，熱量應該也爆表」、「媽媽說太不健康了！」、「好奇多多可樂的味道」、「從來沒喝過多多可樂」、「味道不會很怪嗎」、「多多可樂好特別喔！」不過也有許多愛吃特殊料理的人分享其他「隱藏菜單」，有人推薦「草莓醬煎蛋土司」、「可樂加珍珠」、「甜綠豆稀飯配滷肉」、「雪碧椰果」、「厚片土司烤奶酥加上花生醬，再夾卡啦雞」、「多多加東泉辣椒醬」。

但也有人疑惑「這是黑暗料理嗎？」還有人認為想吃這些特別餐點，可以請早餐店幫忙客製，「我們早餐店可以這樣買，跟我們講就好」、「每個人口味不同，這不算多數人口味，但比較熟的店可以客製」。

巧克力 早餐

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