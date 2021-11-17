日本婆婆連續22年為江之島麻雀織新衣 繼承好友遺願故事暖哭全國

日本江之島是遊日旅客必去的觀光景點，而其中一個打卡位便是車站前的可愛麻雀鐵欄杆，小麻雀雖然不會動，卻都穿上了色彩繽紛的手工編織毛衣，光是站著便萌倒經過的路人。 大家都很好奇到底為編織衣服的神秘人物是誰，於是日本節目組決定到訪當地打探真相，發現原來是一位84歲婆婆擔心小麻雀們著涼，於是親手替牠們製作衣物，背後還藏著一個為了傳承好友遺願的暖心小故事！

每位經過江之島車站的人，都會被站前的欄杆深深吸引，停下來腳步拍照。原來車站前擺放著阻擋車輛的鐵欄杆，製造商為了不讓小孩子坐上去跌倒，決定將4隻小麻雀放在欄杆上面裝飾。某天，有街坊發現小麻雀突然都穿上了毛冷編織的可愛衣服，而且隨著季節會替換不同款式，紛紛拍照上傳到社交媒體，久而久之便成為了熱門打卡景點。

小麻雀毛衣會隨著季節替換不同款式。（節目影片截圖）

最近日本電視節目《めざまし８》到江之島尋找為小麻雀穿衣服的神秘人物，原來是一位名叫小池三四子的84歲老婆婆！雖然年紀老邁，但手腳依然靈活，她拿出大堆編織道具和毛冷，不用30分鐘便能編好一件衣服，更會依照季節和節日而製作不同款式。小池婆婆表示，她會乘坐早上5時15分的列車到車站，趁著少人的時候悄悄幫麻雀換衣服，難怪都沒有人看到她的蹤影！

聽當地居民說，小麻雀們從22年前已經開始穿衣服，小池婆婆笑指自己其實是「第二代」，一開始提出要為麻雀編織衣服的人已經離開了這個世界，而她則是繼承了朋友的遺願。

小池婆婆不用30分鐘便能編好一件衣服。（節目影片截圖）

原來第一位替麻雀穿衣服的人是在江之島車站附近商店上班的石川小姐，她在22年前看到小麻雀後擔心牠們會著涼，於是開始編織迷你衣服。可惜，石川在早幾年因病去世，好朋友小池婆婆為了繼承她的遺願，決定接力完成這項暖心的工作，繼續為江之島的居民和小麻雀們帶來溫暖！

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文章授權轉載自《香港01》