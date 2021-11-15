「蝦皮店到店」暴風展店取代三大超商？網友點出最大劣勢

網路購物平台蝦皮長期與超商物流合作，近日則有民眾發現，街道上有許多「蝦皮店到店」實體店面，讓網友疑惑「展店也太快了吧？」

最大優勢 免運費

一名網友在「PTT Gossiping」提及，自己的外公家住市郊區，卻也有蝦皮店到店的據點，比喻該展店的速度跟蛋塔店一樣快。不少網友認為因為店內設備簡單，所以才能如此快速開店，「又不需要什麼設備當然展的快」、「我家這裡兩個店員，一台筆電，當然好開」；也有網友指出，蝦皮開始與超商競爭，「在蝦皮超商取貨，運費0」、「免運是殺手鐧，便利商店還要4-50塊就輸了」、「運費給超商賺了不少，手癢下來想包吧」。

劣勢 營業時間沒有24小時

不過有網友表示，蝦皮店到店仍有不少缺點，「北市的蝦皮領包裹都要等1.2個小時」、「取貨要1小時」、「蝦皮店到店有營業時間，便利商店24hr」、「蝦皮的主要戰略很明確就是壓低消費者的門檻去抽賣家的抽成部分，畢竟掌握消費終端數量與流量才是競爭力的基本保障」。

蝦皮店到店目前在台北、新北、桃園設有門市服務據點，營業時間從早上十點半到晚上十點。部分店面售有現調咖啡、零食以及飲料。