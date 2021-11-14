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他吃白飯配這一物大讚「太香了」 網認同：日本很常見

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友吃白飯時搭配煎餃一起吃，沒想到讓他直呼「太合了」。 圖／Ingimage
一名網友吃白飯時搭配煎餃一起吃，沒想到讓他直呼「太合了」。 圖／Ingimage

白飯是台灣人最常吃的主食，通常都會搭配其他菜餚和湯品，不過有一名網友在PTT貼文表示，他早上吃白飯搭配一樣東西，沒想到讓他為之驚艷，直呼太好吃了，原來這樣東西就是「煎餃」，貼文一出引起許多討論，還有人說這樣的組合在日本很常見到。

原PO以「為什麼煎餃配白飯這麼香？」為題寫道，早上他煮了白飯並且煎了水餃，然後一起吃，沒想到意外發現非常搭配，直呼「吃完一本滿足」。原PO好奇問其他網友，「都是滿滿的碳水化合物，搭在一起為什麼這麼合？太好吃啦…為什麼？有沒有掛？」

貼文一出反應兩極，有人覺得不喜歡，「難吃」、「感覺很噁心，煎餃不是應該配酸辣湯？」、「好乾喔」、「會肥死」、「澱粉配澱粉…嘔嘔嘔」、「拉麵、炒飯、煎餃，日本奇怪組合」。

不過也有人喜歡這種組合，「可以， 很好吃」、「把煎餃包在飯裡做成飯糰更好吃」、「下次也來試試白飯配煎餃看看」；更有網友透露這在日本很常見，「在日本的拉麵店，我還常看見這樣吃的」、「白飯配煎餃是日式吃法，坦白說很好吃」、「日本的餃子定食是把餃子當白飯配菜，沒錯喔，就像把烤魚定食的魚換成餃子這種吃法」、「其實真的好吃，我一開始去日本也很鄙視日本人這種行為，但試過一次後就回不去了」。

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